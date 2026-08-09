La tortuga rescatada al borde de la muerte vuelve a casa

Rozsi, una rara tortuga marina hallada en la costa de Gales, será devuelta a su verdadera patria: México. Para regresar a su hogar, realizará un viaje de casi 5.000 millas (más de 8.000 kilómetros) que los especialistas preparan cuidadosamente.

Rozsi pertenece a la especie de tortuga lora una de las tortugas marinas más raras del mundo. Fue encontrada en diciembre de 2023 en una playa de la isla de Anglesey, en Gales, por una perra llamada Meg. En ese momento, la tortuga tenía menos de dos años y se encontraba en estado crítico.

Los especialistas determinaron que había sufrido una hipotermia grave tras permanecer mucho tiempo en aguas frías. El personal del zoológico marino de Anglesey trató a Rozsi y cuidó de ella durante casi dos años y medio. Durante ese tiempo, triplicó su tamaño y pasó de pesar menos de un kilogramo a 21 kilogramos .

Ya se ha preparado una caja especial con control de temperatura para acompañar a Rozsi durante el largo viaje. Primero será trasladada en helicóptero desde Anglesey hasta Londres y después viajará en un avión de carga hasta Houston, Estados Unidos.

Durante el trayecto, los especialistas prestarán especial atención para evitar que la tortuga se deshidrate. Utilizarán productos hidratantes especiales para impedir que su caparazón y su delicada piel se sequen. También será necesario humedecerle los ojos con regularidad.

Según Frankie Hobro, directora del zoológico marino de Anglesey, las tortugas marinas afectadas por la hipotermia tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir sin la ayuda de especialistas. Por eso, la recuperación de Rozsi y su regreso a su entorno natural son un momento muy emotivo para el equipo.

Rozsi recibió su nombre de la playa donde fue encontrada. Los especialistas creen que los fuertes vientos pudieron desviarla de las aguas cálidas y llevarla hasta la costa de Gales.

La tortuga lora es considerada la tortuga marina más rara del mundo. Para desovar, utiliza principalmente dos playas de México y algunas zonas del estado estadounidense de Texas.

El personal del zoológico espera que el regreso de Rozsi a la naturaleza sea un paso pequeño, pero importante, para conservar esta especie única. Será la cuarta tortuga marina rescatada y rehabilitada por el zoológico en los últimos diez años.

Mientras tanto, los especialistas están elaborando un plan para crear un centro especial que permita rescatar a otras tortugas marinas afectadas por el frío en las costas de Gales.