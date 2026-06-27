«¡Esto no es un Mundial, es un desastre!» — Mehdi Taremi arremete contra la FIFA

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«¡Esto no es un Mundial, es un desastre!» — Mehdi Taremi arremete contra la FIFA

En los campos del Mundial 2026 al otro lado del Atlántico, no solo han comenzado los goles y los intensos encuentros, sino también graves conflictos. En Seattle, aunque el empate 1-1 contra Egipto permitió a la selección de Irán mantener sus esperanzas de play-off, el estallido tras el partido del capitán Mehdi Taremiha dejado al descubierto graves deficiencias en el torneo.

Según informa el famoso Daily Mail el delantero iraní criticó duramente al comité organizador y a la cúpula de la FIFA debido a los terribles problemas logísticos (viajes y alojamiento) y la indiferencia de los organizadores.

La amarga cita de Mehdi Taremi :

«Nos hemos estado quejando de esto desde el principio. Esto es un desastre, no un Mundial. ¡Un verdadero desastre! Somos jugadores profesionales en una competición profesional, esto es incorrecto, es una injusticia.

Si la FIFA considera que esto es justo, bien por ellos. ¿Quién quiere ayudarnos? Nadie nos ayuda. ¡Nadie! ¿Quién debe ser responsable de nuestros problemas? ¿La FIFA? No lo sé. ¿EE. UU.? No lo sé — denme un nombre.

¡Gianni Infantino vino a nuestro vestuario después del primer partido diciendo que resolvería todos los problemas, pero en la práctica la FIFA no ha hecho nada!»

¿Cuáles son las posibilidades de Irán en los play-offs?

Volviendo a la situación en el campo, el destino de los persas aún no está decidido definitivamente. El equipo está ahora en modo espera :

  • Estado actual : Irán terminó la fase de grupos con 3 puntos y quedó tercero en su grupo.

  • El objetivo : Ahora deben quedar entre los 8 mejores terceros para conseguir el pase a los octavos de final (play-offs).

  • Siguiente paso : Los miembros del equipo esperan en sus hoteles siguiendo atentamente cómo terminan los encuentros de los grupos restantes.

En este Mundial organizado por tres grandes países (EE. UU., Canadá y México), el hecho de que los equipos tengan que volar de una ciudad a otra está agotando la paciencia de muchos futbolistas. ¿Cree que las quejas de Taremi están justificadas o son solo emociones?

Mehdi TaremiFIFAGianni InfantinoEE. UU.Daily Mail
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Shuhrat Razzakov
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