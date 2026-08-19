Diyor Imomxo‘jayev será director general de la Liga otros cuatro años

Diyor Imomxo‘jayev continuará ejerciendo como director general de la Liga Profesional de Fútbol de Uzbekistán. En la reunión del comité ejecutivo de la Liga, celebrada el 19 de agosto, su candidatura fue aprobada por unanimidad por todos los miembros.

De este modo, el actual dirigente continuará como director general de la Liga a partir del 19 de agosto de 2026 por un mandato de cuatro años .

La candidatura fue presentada el 17 de agosto

La candidatura de Diyor Imomxo‘jayev para dirigir la Liga fue presentada oficialmente el 17 de agosto.

La propuesta, firmada por el presidente de la Asociación, Bahodir Qurbonov, fue enviada al comité ejecutivo de la Liga. En ella se proponía confirmar al actual director general para un nuevo mandato.

El comité ejecutivo tomó una decisión unánime

El 19 de agosto, los ocho miembros del comité ejecutivo de la Liga examinaron esta cuestión.

Todos los miembros participaron en la reunión. Sin embargo, algunos participaron a distancia en la votación:

Odil Ahmedov — desde Kuala Lumpur;

Alisher Yusupov — desde Kuala Lumpur;

Elbek Samatov — desde Andiyán.

Los miembros que participaron a distancia también emitieron su voto.

Los ocho miembros del comité ejecutivo de la Liga apoyaron por unanimidad la candidatura de Diyor Imomxo‘jayev.

¿Cuándo comenzó el nuevo mandato de Imomxo‘jayev?

Según la decisión adoptada, Diyor Imomxo‘jayev ejercerá como director general de la Liga durante los próximos cuatro años, a partir del 19 de agosto de 2026.

Indicador Información Candidato Diyor Imomxo‘jayev Cargo Director general de la Liga Fecha de la decisión 19 de agosto de 2026 Miembros del comité ejecutivo 8 Resultado de la votación Por unanimidad Nuevo mandato 4 años

Ahora comienza una nueva etapa en la Liga

La confirmación de Imomxo‘jayev para un nuevo mandato significa que se mantiene la continuidad en la dirección de la Liga. Durante los próximos cuatro años, seguirá organizando las competiciones de fútbol profesional de Uzbekistán y gestionando las actividades de la Liga.

¿Qué opinas? ¿Fue correcta la decisión de confirmar a Diyor Imomxo‘jayev como director general de la Liga por otros cuatro años? Deja tu opinión en los comentarios y comparte la noticia con los aficionados al fútbol en Telegram y las redes sociales.