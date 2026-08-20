Mirjalol Qosimov analiza la tercera derrota consecutiva del OKMK

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Mirjalol Qosimov analiza la tercera derrota consecutiva del OKMK

En la última jornada de la Superliga de Uzbekistán, el OKMK perdió 0-1 en casa ante el Dinamo Samarqand y continúa dejando escapar puntos. Tras tres derrotas consecutivas, el entrenador del club de Olmaliq, Mirjalol Qosimov, habló abiertamente en rueda de prensa sobre los problemas de eficacia y el estado anímico del equipo.

« En el fútbol no se conceden goles por las ocasiones »: la crítica conclusión de Qosimov

El entrenador destacó que su equipo está generando demasiadas ocasiones claras, pero que la falta de precisión en el remate final está provocando las derrotas:

« Fue un partido atractivo y demasiado abierto. En el fútbol no te conceden un gol por crear ocasiones: hay que aprovecharlas. Las ocasiones que tuvimos en la segunda parte habrían bastado para todo un año. Hoy en día, cada partido es muy intenso y no es fácil generar tantas oportunidades. Debimos resolver el encuentro ya en la primera parte. También habíamos desperdiciado muchas ocasiones claras ante Buxoro y Nasaf. Volveremos a analizar el partido y sacaremos conclusiones », declaró Mirjalol Qosimov.

Los últimos tropiezos del OKMK y la declaración del entrenador

Indicador

Situación y análisis del entrenador

Resultado del último partido

OKMK 0-1 Dinamo Samarqand (derrota en casa)

Derrotas consecutivas

3 partidos (Nasaf, Buxoro, Dinamo Samarqand)

Problema principal

La incapacidad para aprovechar las numerosas ocasiones claras creadas

Plan para el estado anímico

No caer en el desánimo y salir de la situación por sus propios medios

« Si caemos en el desánimo, nadie vendrá a ayudarnos »

Qosimov afirmó que se tomarán todas las medidas necesarias para que las tres derrotas consecutivas no afecten negativamente al estado anímico del equipo:

« Todos somos humanos y es natural que las derrotas afecten a algunos, pero no podemos caer en el desánimo. Debemos sacar las conclusiones correctas y seguir adelante. Si nos quedamos sumidos en el desánimo, nadie vendrá de fuera a tendernos la mano. Nosotros mismos nos hemos metido en esta situación; debemos unirnos como equipo, encontrar fuerzas y salir de ella por nuestros propios medios », declaró el entrenador del OKMK.

¿Creen que los jugadores de Mirjalol Qosimov saldrán pronto de esta crisis y volverán a la zona alta, o el equipo necesita cambios importantes?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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