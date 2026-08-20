Gol de Xoldorxonov: «Andijon» vence a «Mash’al» como visitante

·6·Deportes
Gol de Xoldorxonov: «Andijon» vence a «Mash’al» como visitante

En la 18.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, «Andijon» visitó al «Mash’al» de G‘uzor. En un partido intenso y muy disputado, las «Águilas» lograron una importante victoria por 1-0 y sumaron tres puntos valiosos. ¿Qué jugada decidió el encuentro y cómo cambió la posición de los equipos en la clasificación?

El gol de la victoria y solidez defensiva

La primera parte transcurrió con igualdad. Al comienzo de la segunda mitad, «Andijon» culminó uno de sus ataques con gol: en el minuto 53, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov acertó ante la portería rival y marcó el único tanto de la victoria. La defensa ordenada del conjunto visitante impidió que el «Mash’al» restableciera el empate.

Superliga: detalles del partido de la 18.ª jornada

Indicador

«Mash’al» (G‘uzor)

«Andijon» (Andijon)

Resultado final

0

1

Único gol

Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (53')

Puntos

4 puntos

24 puntos

Posición en la clasificación

16.º puesto (último)

8.º puesto (ascendió)

Alineaciones de los equipos

  • «Mash’al»: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov (Muhammadbobir Mo‘ydinov, 46'), Strahinya Boshnyak, Komiljon Tojidinov, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov (Mahmud Jo‘raboyev, 12'), Humoyun Murtozayev (Tohirbek To‘xtasinov, 46'), Ifeani Ifeani (Ahrorbek Rahimov, 54'), Ergash Ismailov, Pavel Bureyev, Azizbek Choriyev (Normurod Ko‘charov, 59').

  • «Andijon»: Artyom Potapov, Aleksandre Andronikashvili, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 74'), Imeda Ashortia (Doniyor Abdumannopov, 74'), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46'), Abdurahmon Komilov (Odilbek Abdumajidov, 83'), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Shohmalik Komilov, 80'), Islom To‘xtaho‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Rustam Turdimurodov.

Tras ganar como visitante en G‘uzor, «Andijon» alcanzó los 24 puntos y subió al 8.º puesto de la clasificación. El «Mash’al», con 4 puntos, sigue último, en la 16.ª posición.

¿Crees que «Andijon» puede luchar por un puesto entre los cinco primeros de la Superliga después de esta importante victoria?

Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato esta buena noticia con todos los aficionados de las «Águilas».

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Carles Puyol: el Real Madrid podría ser más fuerte con MourinhoCarles Puyol: el Real Madrid podría ser más fuerte con MourinhoHoy, 06:16Harry Kane recibe la Bota de Oro europea por segunda vezHarry Kane recibe la Bota de Oro europea por segunda vezHoy, 06:11El FC Barcelona vence al gigante egipcio Al Ahly y conquista el Trofeo Joan GamperEl FC Barcelona vence al gigante egipcio Al Ahly y conquista el Trofeo Joan GamperHoy, 06:07Derrota dolorosa: el Sabah deja escapar su oportunidad en los play-offs de la Champions LeagueDerrota dolorosa: el Sabah deja escapar su oportunidad en los play-offs de la Champions LeagueHoy, 06:04« Persepolis » logra una goleada con un gol de Igor Sergeyev« Persepolis » logra una goleada con un gol de Igor SergeyevHoy, 05:59El Chelsea anuncia los dorsales de sus jugadores para la nueva temporadaEl Chelsea anuncia los dorsales de sus jugadores para la nueva temporadaHoy, 02:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov