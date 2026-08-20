Gol de Xoldorxonov: «Andijon» vence a «Mash’al» como visitante

En la 18.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, «Andijon» visitó al «Mash’al» de G‘uzor. En un partido intenso y muy disputado, las «Águilas» lograron una importante victoria por 1-0 y sumaron tres puntos valiosos. ¿Qué jugada decidió el encuentro y cómo cambió la posición de los equipos en la clasificación?

El gol de la victoria y solidez defensiva

La primera parte transcurrió con igualdad. Al comienzo de la segunda mitad, «Andijon» culminó uno de sus ataques con gol: en el minuto 53, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov acertó ante la portería rival y marcó el único tanto de la victoria. La defensa ordenada del conjunto visitante impidió que el «Mash’al» restableciera el empate.

Superliga: detalles del partido de la 18.ª jornada

Indicador «Mash’al» (G‘uzor) «Andijon» (Andijon) Resultado final 0 1 Único gol — Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (53') Puntos 4 puntos 24 puntos Posición en la clasificación 16.º puesto (último) 8.º puesto (ascendió)

Alineaciones de los equipos

«Mash’al»: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov (Muhammadbobir Mo‘ydinov, 46'), Strahinya Boshnyak, Komiljon Tojidinov, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov (Mahmud Jo‘raboyev, 12'), Humoyun Murtozayev (Tohirbek To‘xtasinov, 46'), Ifeani Ifeani (Ahrorbek Rahimov, 54'), Ergash Ismailov, Pavel Bureyev, Azizbek Choriyev (Normurod Ko‘charov, 59').

«Andijon»: Artyom Potapov, Aleksandre Andronikashvili, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 74'), Imeda Ashortia (Doniyor Abdumannopov, 74'), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46'), Abdurahmon Komilov (Odilbek Abdumajidov, 83'), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Shohmalik Komilov, 80'), Islom To‘xtaho‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Rustam Turdimurodov.

Tras ganar como visitante en G‘uzor, «Andijon» alcanzó los 24 puntos y subió al 8.º puesto de la clasificación. El «Mash’al», con 4 puntos, sigue último, en la 16.ª posición.

¿Crees que «Andijon» puede luchar por un puesto entre los cinco primeros de la Superliga después de esta importante victoria?

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