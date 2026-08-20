Podría venderse parte de las acciones del Inter

Según la información publicada por Corriere della Sera, uno de los diarios más prestigiosos de Italia, el fondo estadounidense Oaktree estudia seriamente la posibilidad de vender una participación minoritaria del Inter, el club de Milán. Durante el actual parón estival, llegaron varias ofertas de distintas partes interesadas en entrar en el accionariado del inversor. Goal.com informa .

Según el diario, entre los interesados en comprar acciones de los Nerazzurri se encuentran grandes fondos de inversión, así como family offices italianos y extranjeros que gestionan el capital de las principales dinastías empresariales del mundo. La dirección de Oaktree estudia detenidamente todas las ofertas recibidas y se espera que intensifique las negociaciones con los compradores potenciales en las próximas semanas.

Valor del club y resultados financieros

Gracias al trabajo eficaz realizado bajo la gestión de Oaktree durante los dos últimos años, el club ha vuelto a ser una entidad rentable. Además, en ese periodo obtuvo el permiso oficial para iniciar la construcción de un nuevo estadio de su propiedad. La venta de una participación minoritaria permitiría al fondo estadounidense evaluar financieramente los resultados de su gestión.

La llegada de un nuevo accionista permitiría establecer en el futuro una especie de «precio de reserva» para la venta del resto de las acciones del club. Es decir, la valoración otorgada al equipo en la operación actual serviría como punto de partida mínimo para una futura venta total.

Valor de mercado y planes futuros

Según la valoración de Forbes, el valor total del Inter, incluidas sus deudas, ronda los 1.500 millones de euros. La agencia de análisis Football Benchmark estima esta cifra algo más alta, en torno a 2.100 millones de euros. Se prevé que Oaktree trabaje con un importe situado entre ambas valoraciones.

Sin embargo, la suma final podría variar en función del número de inversores, su perfil y el tipo de participación que se venda. Los poderes de gestión que se otorguen al nuevo socio también influirán en el acuerdo definitivo. Oaktree continúa examinando detalladamente todas las ofertas para determinar correctamente el valor global del equipo en el futuro.