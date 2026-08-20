João Cancelo aspira a ganar la Liga de Campeones con el FC Barcelona

El defensa portugués João Cancelo habló de sus emociones y sus planes después de incorporarse oficialmente al FC Barcelona. Según los detalles del contrato, el futbolista llegó al club catalán como agente libre tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con Al-Hilal. Firmó con el club un acuerdo de tres años, hasta 2029. Goal.com informa .

Según informó Mundo Deportivo, el futbolista destacó durante su rueda de prensa de presentación que el equipo se había fijado grandes objetivos. En particular, Cancelo no ocultó que una de sus principales metas era devolver al museo del FC Barcelona el trofeo de la Liga de Campeones, que el club no gana desde 2015.

Según sus palabras, un gran club como el FC Barcelona debe estar siempre preparado para ganar todos los torneos. El futbolista valoró muy positivamente las posibilidades del equipo y subrayó que la plantilla cuenta con todas las cualidades necesarias para conquistar títulos.

El camino correcto hacia la victoria

Al hablar de la combinación entre el ambiente del equipo y la experiencia, Cancelo explicó que el secreto del éxito está en el trabajo diario y la ayuda mutua. En su opinión, los jugadores experimentados de la plantilla deben apoyar a los jóvenes, mientras que estos deben aprender de los futbolistas con mayor experiencia.

« Creo que vamos por el buen camino, porque este equipo tiene un enorme potencial y haremos todo lo posible para ganar esta Liga de Campeones », — declaró el defensa portugués en su primera comparecencia.

La rivalidad histórica con el Real Madrid

En la rueda de prensa también se habló de la importancia de los partidos contra el Real Madrid . Cancelo señaló que no considera los duelos ante su gran rival como una fuente de presión adicional ni como una situación especial.

En su opinión, todos los rivales de la competición son igual de importantes y, independientemente del equipo al que se enfrente, siempre hay que luchar por la victoria. Estas declaraciones llenas de confianza del nuevo fichaje despiertan grandes esperanzas entre los aficionados del club antes de la temporada.