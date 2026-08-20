El Aston Villa quiere fichar a Fikayo Tomori

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El Aston Villa quiere fichar a Fikayo Tomori

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ha iniciado la reconstrucción de la línea defensiva del equipo. Según se informa, uno de los principales centrales del club, Ezri Konsa, continuará su carrera en el Arsenal de Londres. Para sustituirlo, el club de Birmingham ha elegido al defensa del AC Milan Fikayo Tomori como principal candidato. Así lo informa Goal.com.

Según la información publicada por Goal.com, el Arsenal está dispuesto a pagar más de 50 millones de euros por el internacional inglés. El conjunto londinense pretende cubrir el vacío provocado por las lesiones de larga duración de William Saliba y Jurrien Timber. Por su parte, el Aston Villa también está tomando medidas rápidas para compensar la baja en defensa.

El Milan se prepara para los cambios

Según La Gazzetta dello Sport, el propio Fikayo Tomori no se opondría a trasladarse a Villa Park y preferiría esta opción a otras alternativas. Las partes ya han iniciado las primeras negociaciones y se espera que los próximos días sean decisivos para resolver el futuro del traspaso.

En el AC Milan se vive una etapa de grandes cambios desde la llegada de Ruben Amorim al banquillo. Tras terminar quinto en la Serie A la pasada temporada y quedarse fuera de la Champions League, el gigante italiano ha iniciado una renovación de su plantilla. Fikayo Tomori y el centrocampista Youssouf Fofana, que no entran en los planes del técnico portugués, podrían abandonar el club durante el mercado de fichajes de verano.

La experiencia de Tomori en la Premier League

El AC Milan podría pedir entre 10 y 15 millones de euros por el defensa inglés. El club italiano quiere destinar esos ingresos al fichaje de otro central. Cabe recordar que Tomori ya jugó en el Chelsea y también pasó cedido por Brighton, Hull City y Derby County.

Durante su etapa en Italia, Tomori ganó el título de la Serie A en la temporada 2021-22 y la Supercopa de Italia en la temporada 2024-25. Esta experiencia ganadora llamó la atención de la directiva del Aston Villa, ya que el equipo se prepara seriamente para disputar la Champions League esta temporada después de su exitosa campaña en la Europa League el curso pasado.

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