El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, informa sobre la lesión de Bruno Guimarães

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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, informa sobre la lesión de Bruno Guimarães

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, dio noticias preocupantes sobre el estado físico de Bruno Guimarães, uno de los grandes fichajes del mercado de verano. Según ixbt.com, el centrocampista brasileño, incorporado desde el Newcastle por 75 millones de libras esterlinas, podría perderse el próximo partido de su equipo. Esta situación ya genera una gran preocupación entre los aficionados del club londinense. Sobre ello, Goal.com informa .

Cabe recordar que el futbolista brasileño debutó con el Arsenal el pasado domingo en la victoria por 3-0 sobre el Manchester City en la Supercopa. Sin embargo, el jugador se lesionó durante el encuentro y tuvo que poner fin antes de tiempo a su debut. En la rueda de prensa previa al partido de la Premier League inglesa del viernes, Mikel Arteta habló sobre el estado del centrocampista de 28 años.

El técnico español señaló que la recuperación del futbolista evoluciona favorablemente, aunque reconoció que no podía confirmar su participación. Arteta declaró en rueda de prensa: «Veremos cómo está. Está progresando bien, pero esperaremos hasta mañana».

Regreso de los referentes y problemas en defensa

A pesar de las dudas en torno a Guimarães, el equipo también recibió buenas noticias. El regreso de Bukayo Saka y Declan Rice alegró especialmente al cuerpo técnico. Ambos disfrutaron de unas vacaciones adicionales debido a su participación prolongada con la selección inglesa en el Mundial de 2026. Aunque llegaron más tarde que sus compañeros al centro de entrenamiento Sobha Realty, Mikel Arteta confirmó que están preparados para jugar.

Arteta afirmó brevemente: «Sí, están disponibles». Esta situación alivia en parte los problemas en el centro del campo y su regreso supone una gran ayuda para el equipo, especialmente ante la situación de Guimarães. Rice y Saka desempeñaron un papel clave en el título de la Premier League conquistado por el Arsenal la temporada pasada, tras dos décadas de espera.

Actividad en el mercado de fichajes y refuerzo de la plantilla

Aun así, las lesiones en la defensa siguen siendo un quebradero de cabeza para el entrenador. Yurrien Timber continúa de baja por la lesión de rodilla que sufrió antes del Mundial y permanece, junto a William Saliba, en la lista de jugadores ausentes durante un largo periodo. Al hablar del tiempo de recuperación de Timber, Arteta explicó que todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo y que necesitará varias semanas más.

La falta de efectivos en defensa obliga al club a mantenerse activo en el mercado de fichajes. Según la prensa, el Arsenal ha alcanzado un acuerdo de 51 millones de libras esterlinas para fichar a Ezri Konsa, del Aston Villa. Mikel Arteta reconoció que el club trabaja para reforzar la plantilla antes del cierre del mercado el 1 de septiembre y que está siendo muy activo.

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