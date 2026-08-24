Cambio en el Pakhtakor: Ortiqxo‘jayev podría dejar el club

El empresario Jahongir Ortiqxo‘jayev anunció que pondrá fin a su colaboración con el club Pakhtakor. Así lo informó Alisher Nikimbayev en su canal de Telegram, basándose en información del personal del club.

Según los empleados del club, esta decisión les fue comunicada hoy, 24 de agosto. Por el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre las razones de la decisión ni sobre los cambios que se producirán en la gestión del club.

Según Alisher Nikimbayev, la salida de Jahongir Ortiqxo‘jayev del Pakhtakor era un evento esperado. Sin embargo, no se preveía que este proceso ocurriera en un plazo tan corto.

Por ahora, los planes futuros del Pakhtakor son inciertos. Faltan aproximadamente tres semanas para que el equipo dispute su primer partido en la Champions League Élite.