Cambio en el Pakhtakor: Ortiqxo‘jayev podría dejar el club

·215·Deportes
Cambio en el Pakhtakor: Ortiqxo‘jayev podría dejar el club

El empresario Jahongir Ortiqxo‘jayev anunció que pondrá fin a su colaboración con el club Pakhtakor. Así lo informó Alisher Nikimbayev en su canal de Telegram, basándose en información del personal del club.

Según los empleados del club, esta decisión les fue comunicada hoy, 24 de agosto. Por el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre las razones de la decisión ni sobre los cambios que se producirán en la gestión del club.

Según Alisher Nikimbayev, la salida de Jahongir Ortiqxo‘jayev del Pakhtakor era un evento esperado. Sin embargo, no se preveía que este proceso ocurriera en un plazo tan corto.

Por ahora, los planes futuros del Pakhtakor son inciertos. Faltan aproximadamente tres semanas para que el equipo dispute su primer partido en la Champions League Élite.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Hoy, 10:44Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryIslam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryHoy, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaBrian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaHoy, 10:3620 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia Saudí20 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia SaudíHoy, 09:20Gran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoGran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoHoy, 09:13«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinense«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinenseHoy, 08:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane