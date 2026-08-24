Ex estrellas del Liverpool en Turquía: Fabinho ficha por el Trabzonspor

El club turco Trabzonspor ha anunciado oficialmente un nuevo fichaje de alto nivel. El experimentado mediocentro defensivo brasileño Fabinho ha firmado un contrato con el club turco y continuará su carrera en la Süper Lig.

Traspaso de Arabia Saudita a Turquía como agente libre

Anteriormente Arabia SauditaFabinho, quien defendía los colores del club Al-Ittihad, se unió al Trabzonspor como agente libre tras finalizar su contrato con el equipo de Yeda. La duración exacta del acuerdo entre las partes aún no ha sido revelada.

El fichaje y las estadísticas de Fabinho en números

Indicadores Detalles e información Jugador Fabinho (Brasil) Nuevo equipo Trabzonspor (Turquía) Club anterior Al-Ittihad (Arabia Saudita) Estatus del fichaje Agente libre (Gratis) Ex compañero Mohamed Salah (actualmente en el Trabzonspor) Rendimiento la temporada pasada 43 partidos, 3 goles, 4 asistencias

De nuevo en el mismo equipo que Salah

Cabe destacar que el ex compañero de Fabinho en el Liverpool, el delantero egipcio Mohamed Salah, también juega en el Trabzonspor. De esta manera, las dos estrellas que ganaron grandes trofeos en Anfield ahora jugarán juntas en la liga turca.

La temporada pasada, el mediocentro brasileño disputó un total de 43 partidos en todas las competiciones con el club saudí, anotando 3 goles y dando 4 asistencias.

¿Crees que la dupla formada por Fabinho y Mohamed Salah podrá llevar al Trabzonspor a ganar el título de la Süper Lig turca?

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