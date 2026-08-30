El 1 de septiembre declarado «Día de la Independencia de Uzbekistán» en tres regiones de EE. UU. (foto)

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El 1 de septiembre declarado «Día de la Independencia de Uzbekistán» en tres regiones de EE. UU. (foto)

Con motivo del 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán, el 1 de septiembre de 2026 fue declarado oficialmente en la ciudad de Seattle, el estado de Oregón y la capital Washington, D.C. como «Día de la Independencia de Uzbekistán».

La alcaldesa de Seattle, Kathy B. Wilson, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, firmaron las proclamaciones correspondientes.

Declaración de la ciudad de Seattle sobre el Día de la Independencia de Uzbekistán.

Los documentos de Uzbekistán destacan los 35 años de desarrollo desde la independencia, las reformas implementadas y el prestigio del país en el ámbito internacional. Asimismo, se señala que la cooperación entre Uzbekistán y EE. UU. se está desarrollando en áreas como comercio, inversión, tecnología, educación, turismo e intercambios culturales.

La proclamación firmada por la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, invita a los habitantes del estado a celebrar juntos esta fecha importante. El documento también fue certificado por el Secretario de Estado de Oregón, Tobias Read.

Estado de Oregón y ciudad de Washington'muriyatining O‘zbekiston mustaqilligi haqidagi deklaratsiyasi.

La proclamación de Seattle destaca el papel de Uzbekistán en Asia Central,su potencial económico y las oportunidades de cooperación con Seattle en comercio, inversión, tecnología y otros sectores.

De esta manera, en vísperas del 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán, se prestó atención oficial a la fiesta nacional del país en diversas regiones de EE. UU.

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