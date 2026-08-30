4 victorias en 4 partidos: Karimov ayuda a Lugano a asegurar el triunfo

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4 victorias en 4 partidos: Karimov ayuda a Lugano a asegurar el triunfo

El encuentro entre Sion y Lugano, correspondiente a la 5ª jornada de la Super League suiza, fue un duelo intenso y muy disputado. El Lugano, jugando como visitante, logró una victoria remontada por 2-1, sumando tres puntos fundamentales.

El joven defensa uzbeko Behruz Karimov entró en la parte final del encuentro y participó activamente en mantener el resultado ganador de su equipo.

Cambio en el minuto 75 y momentos decisivos

El intenso duelo destacó por los siguientes eventos clave:

  • La entrada de Karimov: El legionario uzbeko ingresó al campo en el minuto 75 por decisión técnica para reforzar la línea defensiva;

  • Tarjeta amarilla en los últimos minutos: En el minuto 90+1, Behruz Karimov fue amonestado con tarjeta amarilla por pérdida de tiempo;

  • Final victorioso: Lugano resistió la presión final y se llevó una importante victoria por 2-1 fuera de casa.

Lugano, líder absoluto con pleno de victorias

Este triunfo consolida la posición de Lugano en la tabla:

  • Efectividad del 100%: Tras 4 partidos disputados y 4 victorias, Lugano mantiene un registro perfecto en la Super League y sigue como líder;

  • Próximo rival: El equipo jugará su próximo partido importante del campeonato nacional el 3 de septiembre contra el Servette.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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