El encuentro entre Sion y Lugano, correspondiente a la 5ª jornada de la Super League suiza, fue un duelo intenso y muy disputado. El Lugano, jugando como visitante, logró una victoria remontada por 2-1, sumando tres puntos fundamentales.

El joven defensa uzbeko Behruz Karimov entró en la parte final del encuentro y participó activamente en mantener el resultado ganador de su equipo.

Cambio en el minuto 75 y momentos decisivos

El intenso duelo destacó por los siguientes eventos clave:

La entrada de Karimov: El legionario uzbeko ingresó al campo en el minuto 75 por decisión técnica para reforzar la línea defensiva;

Tarjeta amarilla en los últimos minutos: En el minuto 90+1, Behruz Karimov fue amonestado con tarjeta amarilla por pérdida de tiempo;

Final victorioso: Lugano resistió la presión final y se llevó una importante victoria por 2-1 fuera de casa.

Lugano, líder absoluto con pleno de victorias

Este triunfo consolida la posición de Lugano en la tabla: