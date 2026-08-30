Crean « cucarachas cíborg » rescatistas en Australia

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Crean « cucarachas cíborg » rescatistas en Australia

Científicos australianos han desarrollado cucarachas cíborgcapaces de ayudar a personas atrapadas bajo escombros. Llamados «Paraborgs», estos insectos cuentan con cámaras y sistemas de inyección en miniatura controlados a distancia. El proyecto fue realizado por investigadores de la Universidad de Queensland y la Universidad de Nueva Gales del Sur, según informó "Nauka".

Para ello, los investigadores utilizaron una especie de cucaracha excavadora gigante del norte de Australia: Macropanesthia rhinoceros Mediante electrodos instalados en los insectos, es posible controlar sus movimientos de forma remota. Mientras una cucaracha equipada con cámara ayuda a localizar a la víctima, otra está diseñada para administrarle medicamentos.

En las pruebas iniciales de laboratorio, las cucarachas cíborg alcanzaron los puntos designados con un resultado del 100 % Sin embargo, el proceso completo, que incluye acercarse al objetivo, posicionarse correctamente e inyectar, solo se completó con éxito en el 72 % de los casos Cuando el insecto estaba a 15 centímetros del objetivo, el éxito de la inyección alcanzó el 95 % .

La tecnología se encuentra actualmente en fase experimental. Las pruebas no se realizaron en humanos, sino en condiciones de laboratorio controladas sobre objetivos de silicona y piel de cerdo. En el futuro, los científicos planean utilizar enjambres de insectos cíborg en escombros, cuevas y otros lugares de difícil acceso para los rescatistas.

Una cucaracha equipada con una pequeña cámara y electrónica cableada en su parte posterior.
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