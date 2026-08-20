Harry Kane recibe la Bota de Oro europea por segunda vez

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Harry Kane recibe la Bota de Oro europea por segunda vez

El delantero del Bayern Munich y de la selección de Inglaterra, Harry Kane, fue reconocido oficialmente como el máximo goleador del continente. El 19 de agosto, durante una ceremonia celebrada en el museo del Bayern Munich en Múnich, el artillero inglés recibió el prestigioso premio individual del fútbol europeo, la Bota de Oro (Golden Boot). ¿Con cuánta ventaja superó Kane a sus rivales?

36 goles y dominio absoluto: clasificación de la Bota de Oro

La temporada pasada, Kane marcó un total de 36 goles en la Bundesliga y se convirtió en el líder indiscutible entre los máximos goleadores de todas las ligas nacionales europeas. Gracias a este registro, sumó 72 puntos en el sistema de clasificación y superó por amplio margen a estrellas como Erling Haaland y Kylian Mbappé y a sus principales perseguidores.

Bota de Oro europea: los tres máximos goleadores

Posición

Futbolista

Club / Campeonato

Número de goles

Puntos obtenidos

1.er puesto

Harry Kane

« Bayern Munich » (Alemania)

36 goles

72 puntos

2.º puesto

Erling Haaland

« Manchester City» (Inglaterra)

27 goles

54 puntos

3.er puesto

Kylian Mbappé

« Real Madrid» (España)

25 goles

50 puntos

El segundo trofeo histórico de su carrera

Para el goleador de 33 años, esta fue la segunda Bota de Oro de su carrera. Consiguió este logro por primera vez al finalizar la temporada 2023-2024. De este modo, Kane volvió a conservar el título de máximo goleador de Europa y demostró una vez más que es uno de los delanteros centros más regulares y peligrosos de nuestra época.

¿Creen que Harry Kane podrá defender su título esta temporada y conquistar la Bota de Oro por tercera vez consecutiva, o Haaland y Mbappé se tomarán la revancha?

Dejen sus pronósticos en los comentarios y compartan de inmediato esta importante noticia con todos sus amigos amantes del fútbol.

Harry KaneBayern de MúnichErling HaalandKylian MbappéManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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