Harry Kane sobre Erling Haaland: «Es una verdadera bestia y una máquina de hacer goles»

El delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Múnich, Harry Kane, expresó su alta estima por uno de sus principales rivales, Erling Haaland, antes de los cuartos de final de la Copa del Mundo. En un momento en que las comparaciones entre ambos goleadores se intensifican, Kane destacó la condición física y la eficacia de la estrella noruega. Este enfrentamiento genera gran interés, no solo entre las dos selecciones, sino como un duelo entre los dos mejores delanteros centro de nuestra era. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con el diario Nettavisen, Harry Kane habló sobre las diferencias entre él y Erling Haaland. Según sus palabras, aunque ambos son considerados delanteros, sus funciones en el campo y sus estilos de juego son fundamentalmente distintos. Kane se considera un jugador más involucrado en el juego colectivo y con mayor contacto con el balón.

Roles diferentes en el campo

«Es difícil para mí responder a esa pregunta. Primero, somos jugadores totalmente distintos. Es cierto, a ambos nos llaman delanteros, pero honestamente, son casi dos posiciones diferentes», explicó el capitán de la selección inglesa. Según su opinión, mientras que Haaland es un finalizador puro, Kane prefiere participar en zonas más retrasadas del campo.

Aun así, Kane valoró los logros de la estrella del Manchester City. «Erling está rindiendo de forma increíble, sus estadísticas son indiscutibles. Físicamente es una verdadera máquina, incluso podríamos decir una bestia. Su capacidad para aprovechar las ocasiones es de primer nivel», añadió el delantero del Bayern.

Actualmente, la lucha por la Bota de Oro de la Copa del Mundo está muy reñida entre estos dos futbolistas. Erling Haaland suma 7 goles, mientras que Harry Kane está a solo un tanto de distancia. Sin embargo, para Kane, los premios individuales están por detrás del éxito colectivo.

El objetivo principal: la Copa del Mundo

Kane elogió este torneo en el que todos los delanteros están marcando. Destacó que la fuerte competencia en competiciones de este calibre lo motiva a trabajar aún más duro. Independientemente de los resultados personales, para Harry Kane, el título mundial de 2026 sigue siendo la máxima prioridad.

«Mi objetivo principal es ganar la Copa del Mundo con Inglaterra, no la Bota de Oro. Pero sé que para que mi equipo tenga éxito, mi trabajo es marcar goles», concluyó el experimentado delantero. El partido de cuartos de final determinará no solo el pase a semifinales, sino muy probablemente quién será el máximo goleador del torneo.