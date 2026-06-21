Koloskov evalúa las posibilidades de Uzbekistán para avanzar a los play-offs

El presidente honorario de la Unión de Fútbol de Rusia (RFU), Vyacheslav Koloskov, expresó su opinión sobre la participación de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026 y sus posibilidades de pasar a la siguiente fase.

Declaración de Vyacheslav Koloskov

El presidente honorario de la RFU considera que las posibilidades de que nuestros representantes salgan del grupo son complicadas, aunque reconoció que la clasificación al torneo en sí es un gran éxito:

"La selección de Uzbekistán aún tiene posibilidades de llegar a la fase de play-offs. Pero, para ser sincero, parece muy difícil. El grupo no es fácil, especialmente considerando que la RD Congo empató contra Portugal. Por supuesto, deseamos que Uzbekistán pase a la siguiente ronda, sería fantástico. Pero de todos modos han logrado un resultado histórico al clasificarse por primera vez para un Mundial".

Reglamento del Mundial 2026 y situación del grupo

Actualmente, la selección nacional de Uzbekistán ocupa el cuarto lugar del grupo G. El formato general de la competición y las condiciones para avanzar a la siguiente fase son las siguientes:

Fechas del torneo: Del 11 de junio al 19 de julio (en sedes de Estados Unidos, Canadá y México).

Composición de los participantes: Un total de 48 selecciones, divididas en 12 grupos de 4 equipos cada uno.

Clasificación a los play-offs: Los equipos que ocupen el 1er y 2º lugar de cada grupo clasifican directamente, además de las 8 mejores selecciones clasificadas en 3er lugar.

Aunque la competencia en el grupo y el empate de la RD Congo contra Portugal han complicado la situación, nuestros representantes aún mantienen posibilidades de conseguir el pase a los play-offs.