La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo ha elevado su cuenta goleadora a 987 tantos en su carrera. El 24 de noviembre, durante la 5ª jornada de la AFC Champions League Elite, anotó un penalti contra el equipo catarí Al-Sadd.

En el minuto 13 del encuentro, Ronaldo marcó para poner a Al-Nassr por delante en el marcador. Sin embargo, en el minuto 22, Mohammed Waad empató. Luego, en el minuto 52, el gol de João Félix de Arabia Saudita le dio la victoria al club.

En el tiempo añadido de la primera parte, Mohammed Waad recibió una tarjeta roja directa y fue expulsado. Como resultado, Al-Sadd jugó el resto del partido con un hombre menos.

De esta manera, Al-Nassr venció a Al-Sadd por 2-1 en casa. Tras esta victoria, el club de Arabia Saudita alcanzó los 9 puntos, subiendo al quinto lugar en la tabla de la zona Oeste de la competición. Al-Sadd se mantiene en la 14ª posición con 2 puntos.

Para Cristiano Ronaldo, de 41 años, este fue el gol número 987 de su carrera. Por lo tanto, le faltan solo 13 goles para alcanzar la histórica cifra de 1000 tantos.

Al-Nassr jugará su próximo partido el 8 de diciembre contra el equipo catarí Al-Gharafa.