El campeón mundial de natación Alberto Razzetti apareció con la camiseta de Eldor Shomurodov

·7·Deportes
El campeón mundial de natación Alberto Razzetti apareció con la camiseta de Eldor Shomurodov

La etapa de la Copa del Mundo de natación celebrada en Taskent será recordada no solo por las intensas competiciones deportivas, sino también por un evento brillante que se ganó el corazón de los aficionados locales.

El famoso nadador italiano, campeón mundial en piscina corta y medallista en múltiples campeonatos europeos, Alberto Razzetti salió a la plataforma de salida antes de la prueba de 200 metros estilos vistiendo la camiseta número 14 del capitán de la selección nacional de fútbol de Uzbekistán, Eldor Shomurodov.Esta inusual actuación provocó los aplausos de los aficionados uzbekos en las gradas. Cuarto lugar y resultados del podio

El cariño de los espectadores locales y el gran respeto mostrado hacia Shomurodov no fueron suficientes para llevar a la estrella italiana al podio:

El podio fue para los representantes de EE. UU. y Canadá:

  • Shaine Casas (EE. UU.)

    • — ganó la medalla de oro con un tiempo de 1:51,81; Carson Foster (EE. UU.)

    • — terminó a solo 0,40 segundos del ganador; Finlay Knox (Canadá)

    • — obtuvo la medalla de bronce con una diferencia de 0,52 segundos respecto al líder. El registro de Razzetti:

  • El nadador italiano completó la distancia de 200 metros en 1 minuto 52,53 segundos, llegando a la meta en un honorable 4.º lugar, a un paso del podio. ¿Por qué Shomurodov? El legado de 5 años en Italia

Este gesto cálido del deportista italiano no es casualidad —

Eldor Shomurodov goza de gran reputación y popularidad en la península itálica: Una carrera brillante en la Serie A:

  • El delantero de 31 años, máximo goleador histórico de la selección de Uzbekistán, jugó en el campeonato italiano durante casi 5 años. Durante este tiempo, brilló en clubes conocidos como Genoa, Roma, Spezia y Cagliari; Nuevo club y gol histórico en el Mundial:

  • Actualmente en el club turco Istanbul Başakşehir, Eldor debutó en la primera Copa del Mundo de la historia de Uzbekistán en el verano de 2026. Su magistral disparo contra el Congo fue elegido como el mejor gol de la fase de grupos por los aficionados, y los funcionarios de la FIFA lo reconocieron oficialmente como uno de los dos mejores goles del torneo. Este gesto sincero de Alberto Razzetti en la piscina de Taskent demostró una vez más la amistad entre los deportes y el reconocimiento internacional del fútbol uzbeko.

Alberto Ratssettining Toshkent havzasidagi ushbu samimiy harakati sport turlari o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zbek futbolining xalqaro sahnadagi tanilishini yana bir bor isbotladi.

Alberto RazzettiEldor ShomurodovNatación 200mCopa del MundoFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡Eldor Shomurodov se une a la feroz carrera por la Bota de Oro en la Süper Lig turca!¡Eldor Shomurodov se une a la feroz carrera por la Bota de Oro en la Süper Lig turca!2 octubre 14:46¡Un recital y un doblete de Eldor Shomurodov!: ¿Cómo se valoró su gran actuación?¡Un recital y un doblete de Eldor Shomurodov!: ¿Cómo se valoró su gran actuación?20 septiembre 18:48El festival de Shomurodov: « Başakşehir » aplasta al « Gençlerbirliği » 4-0El festival de Shomurodov: « Başakşehir » aplasta al « Gençlerbirliği » 4-020 septiembre 00:42Eldor Shomurodov recomendado al Spartak: ¿habrá traspaso?Eldor Shomurodov recomendado al Spartak: ¿habrá traspaso?4 agosto 10:41Trabzonspor intensifica sus esfuerzos para fichar a Eldor ShomurodovTrabzonspor intensifica sus esfuerzos para fichar a Eldor Shomurodov21 agosto 09:34Fichaje « bomba »: ¡Trabzonspor ficha a Shomurodov y Núñez!Fichaje « bomba »: ¡Trabzonspor ficha a Shomurodov y Núñez!7 agosto 09:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City