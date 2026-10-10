La etapa de la Copa del Mundo de natación celebrada en Taskent será recordada no solo por las intensas competiciones deportivas, sino también por un evento brillante que se ganó el corazón de los aficionados locales.

El famoso nadador italiano, campeón mundial en piscina corta y medallista en múltiples campeonatos europeos, Alberto Razzetti salió a la plataforma de salida antes de la prueba de 200 metros estilos vistiendo la camiseta número 14 del capitán de la selección nacional de fútbol de Uzbekistán, Eldor Shomurodov.Esta inusual actuación provocó los aplausos de los aficionados uzbekos en las gradas. Cuarto lugar y resultados del podio

El cariño de los espectadores locales y el gran respeto mostrado hacia Shomurodov no fueron suficientes para llevar a la estrella italiana al podio:

El podio fue para los representantes de EE. UU. y Canadá:

Shaine Casas (EE. UU.) — ganó la medalla de oro con un tiempo de 1:51,81; Carson Foster (EE. UU.) — terminó a solo 0,40 segundos del ganador; Finlay Knox (Canadá) — obtuvo la medalla de bronce con una diferencia de 0,52 segundos respecto al líder. El registro de Razzetti:

El nadador italiano completó la distancia de 200 metros en 1 minuto 52,53 segundos, llegando a la meta en un honorable 4.º lugar, a un paso del podio. ¿Por qué Shomurodov? El legado de 5 años en Italia

Este gesto cálido del deportista italiano no es casualidad —

Eldor Shomurodov goza de gran reputación y popularidad en la península itálica: Una carrera brillante en la Serie A:

El delantero de 31 años, máximo goleador histórico de la selección de Uzbekistán, jugó en el campeonato italiano durante casi 5 años. Durante este tiempo, brilló en clubes conocidos como Genoa, Roma, Spezia y Cagliari; Nuevo club y gol histórico en el Mundial:

Actualmente en el club turco Istanbul Başakşehir, Eldor debutó en la primera Copa del Mundo de la historia de Uzbekistán en el verano de 2026. Su magistral disparo contra el Congo fue elegido como el mejor gol de la fase de grupos por los aficionados, y los funcionarios de la FIFA lo reconocieron oficialmente como uno de los dos mejores goles del torneo. Este gesto sincero de Alberto Razzetti en la piscina de Taskent demostró una vez más la amistad entre los deportes y el reconocimiento internacional del fútbol uzbeko.

Alberto Ratssettining Toshkent havzasidagi ushbu samimiy harakati sport turlari o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zbek futbolining xalqaro sahnadagi tanilishini yana bir bor isbotladi.