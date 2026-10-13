Ronaldo comenta el éxito ante el Neftchi y su gol número 981

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Ronaldo comenta el éxito ante el Neftchi y su gol número 981

Del club saudí Al-Nassr capitán y leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo en el marco de la 2ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, contra el campeón de Uzbekistán, el club de Ferganá Neftchi reaccionó en sus redes sociales oficiales tras la victoria (3-1).

El goleador de 41 años, que anotó un nuevo tanto en este encuentro, destacó la importancia de este partido para su equipo.

La declaración de Ronaldo: «Seguimos progresando»

Tras finalizar el partido, el delantero portugués evaluó el desempeño de su equipo en su cuenta de X (antiguo Twitter):

«La victoria de esta noche fue muy importante. Seguimos progresando», escribió Ronaldo.

Esta victoria otorgó al Al-Nassr sus primeros 3 puntos en la fase de liga del torneo y situó al equipo en la 8ª posición de la tabla de la zona Oeste.

El histórico gol 981 y la crónica del partido

El duelo disputado en el Al-Awwal Park de Riad estuvo lleno de momentos intensos:

  • Minuto 33: Angelo Gabriel abrió el marcador para el Al-Nassr;

  • Minuto 42, el récord: Cristiano Ronaldo batió la portería de Ferganá para poner el 2-0; este es el gol 981 en la carrera oficial de la estrella, mejorando aún más su propio récord mundial;

  • La respuesta del Neftchi: En el minuto 51, Alisher Odilov redujo la distancia con un gran disparo, devolviendo la emoción;

  • Un autogol sentencia el partido: En el minuto 78, un inesperado autogol de Anvarjon Gafurov sentenció definitivamente el destino del encuentro (3-1).

Los próximos planes del Al-Nassr

El club saudí, que prepara los próximos compromisos del torneo, continuará su andadura internacional en los próximos días:

  • Próximo rival: El Al-Nassr recibirá al club emiratí Al-Wasl el 26 de octubre en la 3ª jornada;

  • El objetivo de Cristiano: La estrella portuguesa sigue acercándose a la histórica cifra de los 1000 goles.

Cristiano RonaldoAl-NassrNeftchiLiga de Campeones Élite de la AFCFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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