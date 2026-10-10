¿Qué reveló el entrenador de Nasaf en la conferencia de prensa?

En un dramático enfrentamiento correspondiente a la 23ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el club Nasaf de Qarshi derrotó al Dinamo de Samarcanda por 2:1 gracias a un gol marcado en el minuto 90+6. Al finalizar el intenso y emotivo encuentro, el entrenador de los locales Ro‘ziqul Berdiyev participó en la rueda de prensa, donde habló abierta y sinceramente sobre los momentos culminantes del partido, las situaciones polémicas y el estado de los jugadores.

«Le dije a Alibek: si no hubieras marcado, habrías recibido un castigo»

Al referirse al desempeño del defensa Alibek Davronov, quien decidió el destino del partido, el técnico reaccionó en un tono alegre pero exigente:

Error y heroísmo: «Alibek marcó el gol de la victoria, pero el gol encajado fue precisamente por su error. Después del partido le dije: “Si no hubieras marcado, habrías recibido un buen castigo”», subrayó el entrenador;

El mejor del partido: todo el equipo: Berdiyev no destacó a un solo jugador, sino a todos sus pupilos que trabajaron duro en el campo: «Los jugadores del centro del campo hicieron un trabajo enorme. Es justo reconocer como el mejor al equipo de Nasaf, que mostró carácter y luchó hasta el final».

Arbitraje, penalti y factor fatiga

En la conferencia de prensa también se mencionó una posible situación de penalti relacionada con una mano de un jugador rival:

La exigencia de los árbitros: El entrenador recordó que las reglas sobre las manos a corta distancia han cambiado: «Si el balón toca la mano a muy corta distancia, el jugador no tiene tiempo de retirarla, y en esos casos rara vez se pita penalti. Pasó lo mismo con Norchayev en Namangan»;

El tono de Bahromov: Aunque se notaba el cansancio tras la competición en Japón, Sardor Bahromov jugó el partido completo debido a su alto ritmo de juego y ayudó mucho al equipo en situaciones sin balón.

Impacto de la selección nacional y la lealtad de Abduvohid Ne’matov

La ausencia del núcleo principal del equipo debido a las fechas FIFA complicó el proceso de preparación:

Cambio climático: Los jugadores que regresaron de los viajes a Japón y Corea no tuvieron tiempo de recuperarse, y el portero titular Ne’matov llegó un día antes del partido. A pesar de ello, los chicos demostraron superioridad física;

Ofertas del extranjero: Al hablar sobre el futuro de Ne’matov, Berdiyev destacó su lealtad: «Ya ha tenido buenas ofertas del extranjero, pero nunca quiso dejar el equipo. Ne’matov es fiel a su club y tiene un carácter mental fuerte. A veces hay errores, pero nunca se desanima»;

El destino de los legionarios: A la pregunta sobre el jugador georgiano Paata Gudushauri, el entrenador respondió con humor: «Llámenlo simplemente Pata, nosotros mismos apenas podemos pronunciar su apellido», añadiendo que los contratos y la plantilla se revisarán a final de año.

Al finalizar, Ro‘ziqul Berdiyev invitó a todos los aficionados al fútbol al partido internacional del 14 de octubre, llamando a apoyar al equipo con unidad.