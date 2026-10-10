¿Qué reveló el entrenador de Nasaf en la conferencia de prensa?

·15·Deportes
¿Qué reveló el entrenador de Nasaf en la conferencia de prensa?

En un dramático enfrentamiento correspondiente a la 23ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el club Nasaf de Qarshi derrotó al Dinamo de Samarcanda por 2:1 gracias a un gol marcado en el minuto 90+6. Al finalizar el intenso y emotivo encuentro, el entrenador de los locales Ro‘ziqul Berdiyev participó en la rueda de prensa, donde habló abierta y sinceramente sobre los momentos culminantes del partido, las situaciones polémicas y el estado de los jugadores.

«Le dije a Alibek: si no hubieras marcado, habrías recibido un castigo»

Al referirse al desempeño del defensa Alibek Davronov, quien decidió el destino del partido, el técnico reaccionó en un tono alegre pero exigente:

  • Error y heroísmo: «Alibek marcó el gol de la victoria, pero el gol encajado fue precisamente por su error. Después del partido le dije: “Si no hubieras marcado, habrías recibido un buen castigo”», subrayó el entrenador;

  • El mejor del partido: todo el equipo: Berdiyev no destacó a un solo jugador, sino a todos sus pupilos que trabajaron duro en el campo: «Los jugadores del centro del campo hicieron un trabajo enorme. Es justo reconocer como el mejor al equipo de Nasaf, que mostró carácter y luchó hasta el final».

Arbitraje, penalti y factor fatiga

En la conferencia de prensa también se mencionó una posible situación de penalti relacionada con una mano de un jugador rival:

  • La exigencia de los árbitros: El entrenador recordó que las reglas sobre las manos a corta distancia han cambiado: «Si el balón toca la mano a muy corta distancia, el jugador no tiene tiempo de retirarla, y en esos casos rara vez se pita penalti. Pasó lo mismo con Norchayev en Namangan»;

  • El tono de Bahromov: Aunque se notaba el cansancio tras la competición en Japón, Sardor Bahromov jugó el partido completo debido a su alto ritmo de juego y ayudó mucho al equipo en situaciones sin balón.

Impacto de la selección nacional y la lealtad de Abduvohid Ne’matov

La ausencia del núcleo principal del equipo debido a las fechas FIFA complicó el proceso de preparación:

  • Cambio climático: Los jugadores que regresaron de los viajes a Japón y Corea no tuvieron tiempo de recuperarse, y el portero titular Ne’matov llegó un día antes del partido. A pesar de ello, los chicos demostraron superioridad física;

  • Ofertas del extranjero: Al hablar sobre el futuro de Ne’matov, Berdiyev destacó su lealtad: «Ya ha tenido buenas ofertas del extranjero, pero nunca quiso dejar el equipo. Ne’matov es fiel a su club y tiene un carácter mental fuerte. A veces hay errores, pero nunca se desanima»;

  • El destino de los legionarios: A la pregunta sobre el jugador georgiano Paata Gudushauri, el entrenador respondió con humor: «Llámenlo simplemente Pata, nosotros mismos apenas podemos pronunciar su apellido», añadiendo que los contratos y la plantilla se revisarán a final de año.

Al finalizar, Ro‘ziqul Berdiyev invitó a todos los aficionados al fútbol al partido internacional del 14 de octubre, llamando a apoyar al equipo con unidad.

NasafDinamo SamarcandaRo‘ziqul BerdiyevAlibek DavronovSuperliga
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡Entrevista explosiva de Roziqul Berdiev tras la derrota ante el Pakhtakor!¡Entrevista explosiva de Roziqul Berdiev tras la derrota ante el Pakhtakor!16 agosto 23:56Mirjalol Qosimov analiza la tercera derrota consecutiva del OKMKMirjalol Qosimov analiza la tercera derrota consecutiva del OKMK20 agosto 06:27¡Vadim Abramov « explota » tras la derrota 3-2: sus confesiones explosivas!¡Vadim Abramov « explota » tras la derrota 3-2: sus confesiones explosivas!18 septiembre 06:08El Dinamo vence al Qizilqum en casaEl Dinamo vence al Qizilqum en casa10 septiembre 21:37¿Quién será el mejor entrenador de septiembre en la Superliga?¿Quién será el mejor entrenador de septiembre en la Superliga?28 septiembre 17:33«No esperábamos un 4:1»: Ruziqul Berdiyev revela los secretos de la victoria en Andijan«No esperábamos un 4:1»: Ruziqul Berdiyev revela los secretos de la victoria en Andijan20 septiembre 23:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?