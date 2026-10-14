Superpartido internacional en Qarshi: ¿Qué rival peligroso espera a Nasaf en la ACL-2?

En el marco de la 2ª jornada de la Liga de Campeones de la AFC 2, el equipo de Nasaf recibirá en su campo a uno de los clubes más prestigiosos de los Emiratos Árabes Unidos: el Al-Wahda. Tras empatar (0:0) fuera de casa contra el club bahreiní Al-Khaldiya en la primera jornada, se espera que para los de Qarshi este desafío sea mucho más serio e intenso.

El encuentro comenzará el 14 de octubre en el estadio «Markaziy» de Qarshi a las 18:45hora de Taskent.

Al-Wahda: Historia, trofeos y experiencia internacional

Este equipo, que representa a la ciudad de Abu Dabi, es considerado uno de los verdaderos estandartes del fútbol de los EAU:

Nombre y apodo: Traducido del árabe, «Al-Wahda» significa «Unidad» o «Solidaridad». Entre los aficionados, es conocido como «Al-Anabi» («Los Granates») debido al color de su equipación;

Trofeos nacionales: El club ha ganado 4 veces el campeonato de los EAU (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), 2 Copas del Presidente, 4 Copas de la Liga y 4 Supercopas nacionales. En la temporada 2025/26, el equipo también ganó la Copa de la Liga tras vencer al Al-Ain en la tanda de penaltis en la final;

Logros en la escena internacional: En 2007, durante la ACL, el equipo alcanzó las semifinales tras eliminar al Al-Hilal. También adquirió gran experiencia al participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2010.

Entrenador y desfile de estrellas: ¿De quiénes hay que cuidarse?

La plantilla del club de Abu Dabi cuenta con nombres bien conocidos no solo en Asia, sino también por los aficionados al fútbol mundial:

Entrenador principal — Péricles Chamusca: Un experimentado técnico brasileño de 61 años. Ha dirigido equipos en Arabia Saudita como Al-Hilal, Al-Shabab y Al-Gharafa, y ganó la Copa del Rey por primera vez en la historia con el club Al-Faisaly;

Christian Benteke: El imponente delantero belga que brilló en la Premier League inglesa con el Liverpool, Aston Villa y Crystal Palace. Llegado en enero de 2026, Benteke es una amenaza constante en el área rival;

Omar Khribin: Máximo goleador de la selección nacional de Siria, elegido «Futbolista Asiático del Año» en 2017. Con gran experiencia en la ACL junto al Al-Hilal, es el líder del equipo desde 2021;

Nuevos legionarios de valor: En el mercado de verano, el club fichó al centrocampista de la selección de Eslovenia, Adam Gnezda Čerin, procedente del Panathinaikos por 3 millones de euros. La plantilla también se reforzó con Moussa Diarra (Alavés), el argentino Lautaro Montenegro y la estrella local Caio Canedo.

Situación en el grupo: Viaje a Qarshi tras una victoria heroica

El Al-Wahda comenzó la competición ACL-2 con una lucha sin cuartel:

La remontada de la primera jornada: En el partido inaugural contra el Kuwait SC de Kuwait, el equipo de Abu Dabi perdía 0:2 hasta el minuto 8, logrando finalmente una victoria dramática por 3:2 El gol de la victoria fue marcado en el minuto 90+7 por Christian Benteke;

La misión de Nasaf: Para los pupilos de Ruziqul Berdiyev, que jugarán ante su afición, el objetivo principal será detener al potente trío ofensivo rival y compensar los puntos perdidos en la primera jornada.

Este duelo en el estadio «Markaziy» de Qarshi promete ser uno de los partidos más importantes e intensos por el liderato del grupo.