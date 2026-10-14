Drama en la ACL-2: Nasaf cae ante Al-Wahda en Qarshi

En la segunda jornada de la Liga de Campeones de la AFC 2, el equipo de Nasaf recibió en casa al club de los Emiratos Árabes Unidos, Al-Wahda en un encuentro intenso y dramático disputado en el estadio «Markaziy», donde los visitantes ganaron por 2:1 consolidando su liderato en el grupo.

Situaciones inesperadas ocurridas en la primera parte, especialmente el penalti fallado por el portero local Abduvohid Nematov y los dos goles del delantero rival Krupski, decidieron el destino del partido.

Drama en la primera parte: los goles de Krupski y el error del portero

El encuentro comenzó con gran actividad de los visitantes y los eventos principales ocurrieron en la primera mitad:

Apertura del marcador: En el minuto 23, el delantero de Al-Wahda, Krupski, aprovechó un hueco en la defensa local para marcar (0:1);

Penalti en el minuto 38: Nasaf tuvo una oportunidad clara para igualar. Sin embargo, el portero Abduvohid Nematov, encargado de ejecutar el tiro desde los 11 metros, falló y no pudo anotar;

Doblete de Krupski: Apenas un minuto después, en el minuto 39, Krupski volvió a aprovechar su oportunidad para ampliar la ventaja (0:2).

Segunda parte: el gol rápido de Abdukholikov y la presión infructuosa

Tras el descanso, Ruziqul Berdiyev realizó cambios tácticos que dieron resultados inmediatos:

Gol de respuesta rápido: En el minuto 47, el delantero Bobur Abdukholikov, quien entró por Yusuf Otubanjo, redujo la distancia un minuto después de ingresar al campo (1:2);

Ataques y momentos de tensión: Tras el gol, los locales ejercieron gran presión. A pesar de los cambios, Al-Wahda mantuvo el orden defensivo y generó peligro al contragolpe con Christian Benteke;

Tarjetas amarillas: En un partido disputado, el árbitro amonestó a Golib Gaybullayev (14), Oybek Rustamov (29) y Pata Gudushauri (83) de Nasaf, y a Jadsom (76) de los visitantes.

Resumen del partido y alineaciones

ACL-2. Jornada 2

Nasaf (Uzbekistán) — Al-Wahda (EAU) — 1:2

14 de octubre, Qarshi, estadio «Markaziy»

Goles: Bobur Abdukholikov (47) — Krupski (23, 39)

Penalti fallado: Abduvohid Nematov (38)

Nasaf: Abduvohid Nematov, Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 74), Golib Gaybullayev, Alibek Davronov (Dilshod Murtazoyev, 74), Sharof Muhiddinov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Sardor Bahromov, 46), Abbos Gulomov (Pata Gudushauri, 74), Murod Rahmatov, Adenis Shala, Yusuf Otubanjo (Bobur Abdukholikov, 46).

Al-Wahda: Facundo Insfran, Burgash (Guga, 79), Lucas Pimenta, Gorbani, Al-Majid, Jadsom, Mussa Diarra (Agbinon, 68), Hamad, Adam Gnezda Cerin, Krupski (Ogbu, 79), Christian Benteke.

Situación en el grupo

Tras esta victoria, el club de Abu Dabi, Al-Wahda, suma 6 puntos y lidera el grupo. Nasaf, con un empate y una derrota en dos jornadas, se queda con 1 punto.

En el otro partido del grupo, Al-Kuwait (0 puntos) recibe al club bahreiní Al-Khalidiya (1 punto). El club de Qarshi ya no puede permitirse perder puntos si quiere mantener sus opciones de avanzar a la siguiente fase.