Mira los goles del partido entre Pakhtakor y Al Qadisiya

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Mira los goles del partido entre Pakhtakor y Al Qadisiya

La segunda jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC comenzó en Taskent. El Pakhtakor recibió al Al Qadisiya en casa y logró evitar la derrota en los últimos minutos.

Manchester CityEl centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders, procedente del Manchester City, anotó un gol, pero Doston Khamdamov respondió desde el punto de penalti.

El equipo de Brendan Rodgers suma 4 puntos y se coloca líder provisional. El Pakhtakor, tras su segundo empate consecutivo, se sitúa séptimo con 2 puntos.

Champions League Élite de la AFC. Jornada 2
Pakhtakor — Al Qadisiya 1:1
12 de octubre, Estadio Pakhtakor
Goles: Doston Khamdamov (89') — Tijjani Reijnders (35').

PakhtakorLiga de Campeones Élite de la AFCDoston KhamdamovAl QadisiyaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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