La cuatro veces ganadora de torneos de Grand Slam y número dos del mundo, Aryna Sabalenka, ha sido nombrada en 2026 como la atleta con mayor demanda por parte de anunciantes y grandes marcas a nivel mundial. En el prestigioso SportsPro portal de medios deportivos y NorthStar Solutions Group informe anual preparado en asociación con la empresa de análisis, la tenista bielorrusa superó a las estrellas más famosas del planeta para convertirse en la líder absoluta.

Para elaborar el ranking, los expertos analizaron profundamente la fuerza de la marca personal de cada atleta, el alcance de la audiencia, la dinámica de popularidad y el potencial comercial a largo plazo. Sabalenka obtuvo 80,95 puntos de 100 posibles, ocupando así el escalón más alto del podio.

Top 10 de los atletas más atractivos para los anunciantes en 2026

El top diez del marketing global incluye a destacados representantes de diversos deportes:

Aryna Sabalenka (tenis, Bielorrusia) — 1er lugar; Eileen Gu (esquí acrobático, China/EE. UU.) — 2do lugar; Giannis Antetokounmpo (baloncesto, NBA) — 3er lugar; Erling Haaland (fútbol, Noruega / Manchester City) — 4to lugar; Carlos Alcaraz (tenis, España) — 5to lugar; Alysa Liu (patinaje artístico, EE. UU.) — 6to lugar; Victor Wembanyama (baloncesto, Francia / NBA) — 7mo lugar; Alexander Zverev (tenis, Alemania) — 8vo lugar; Charles Leclerc (Fórmula 1, Mónaco / Ferrari) — 9no lugar; AJ Dybantsa (baloncesto, EE. UU.) — 10mo lugar.

La supremacía absoluta de las estrellas del tenis y el panorama del Top 50

El informe analítico publicado demuestra una vez más que los representantes del tenis siguen siendo el espacio de inversión más estable y atractivo en el mercado del marketing:

Leyendas del Top 50: Otras raquetas líderes mundiales también consolidaron su lugar en el Top 50 del ranking. En particular, Iga Świątek en el puesto 17, Naomi Osaka en el puesto 21, Coco Gauff en el puesto 32;

Líderes del tenis masculino: Mientras que Jannik Sinner ha logrado grandes victorias en los últimos años y ocupa el puesto 35, el legendario poseedor de 24 títulos de Grand Slam Novak Djokovic se registró en el puesto 46;

El fenómeno Aryna Sabalenka: El estilo de juego agresivo y resiliente de la tenista bielorrusa en la pista, su carácter brillante y sus resultados constantes en torneos importantes la han convertido en la cara más rentable y confiable para las marcas internacionales.

El ranking comercial demuestra que en la industria deportiva moderna, no solo los trofeos y medallas, sino también la comunicación sincera con los aficionados y un fuerte carisma en el espacio mediático se han convertido en los principales factores que determinan el valor financiero de un atleta.