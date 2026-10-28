Derrota amarga en Qarshi: Nasaf cae en casa ante Al Kuwait

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Derrota amarga en Qarshi: Nasaf cae en casa ante Al Kuwait

En la tercera jornada del Grupo A de la AFC Champions League 2 (ACL-2), el club Nasaf recibió al equipo kuwaití Al Kuwait ante su afición, sufriendo una dolorosa derrota por 0-1.

Tras esta derrota, el equipo de Ruziqul Berdiyev, que solo ha sumado 1 punto en tres jornadas, ve reducidas drásticamente sus posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa. Por su parte, Al Kuwait, que logró una valiosa victoria a domicilio, alcanzó los 6 puntos y consolidó su posición en el grupo.

Duelo en el estadio «Markaziy»: El único gol de la primera parte

El encuentro disputado en el estadio «Markaziy» de Qarshi fue intenso y lleno de choques disputados:

  • El golpe decisivo: El único gol que decidió el destino del partido fue anotado en el minuto 40 por el jugador kuwaití Mohammed Daham, manteniendo la ventaja visitante hasta el descanso;

  • Cambios en la segunda mitad: Al inicio de la segunda parte, Ruziqul Berdiyev realizó varios cambios en la alineación: Zafarmurod Abdurahmatov, Akrom Komilov, Pata Gudushauri y Yusuf Otubanjo ingresaron al campo para reforzar el ataque;

  • Presión sin resultados: Los ataques peligrosos y la presión constante de los locales para igualar el marcador resultaron infructuosos debido a la sólida defensa rival y a las tácticas de pérdida de tiempo.

Datos del protocolo y situación del grupo

ACL-2. Jornada 3. Grupo A

Nasaf (Uzbekistán) — Al Kuwait (Kuwait) 0:1

28 de octubre, Qarshi, estadio «Markaziy»

  • Gol: Daham (40);

  • Alineación de Nasaf: Abduvohid Ne’matov, G‘olib G‘aybullayev (Zafarmurod Abdurahmatov, 46), Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Sharof Muhiddinov (Dilshod Murtazoyev, 83), Murod Rahmatov, Oybek Rustamov, Sardor Bahromov (Akrom Komilov, 46), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 63), Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 63);

  • Amonestaciones: Marhun (45), Zola (53), Birrahma (67), Al Qarzai (90+3);

  • Competencia en el grupo: El segundo partido del grupo se jugará en Baréin, donde el local Al Khaldiya (1 punto) se enfrentará al Al Wahda (6 puntos) de los EAU.

Ahora, para los pupilos de Ruziqul Berdiyev, los tres partidos restantes de la fase de grupos se convierten en verdaderas «finales» donde solo la victoria es necesaria para buscar la clasificación.

NasafAFC Champions League 2Ruziqul BerdiyevAl KuwaitFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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