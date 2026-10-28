El alcalde de una ciudad iraní muere tras un ataque armado

·3·Mundo
El alcalde de una ciudad iraní muere tras un ataque armado

Ismail Islami Bobohaydari, alcalde de la ciudad de Joungan en la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí, Irán, murió tras un ataque armado. El incidente ocurrió la mañana del 28 de octubre de 2026. Así lo informaron los medios locales, citando datos de Abdolali Arjang, vicegobernador de la provincia.

Se informó que el alcalde falleció a causa de heridas de bala. Según el vicegobernador de la provincia, los datos preliminares indican que el incidente no está relacionado con una amenaza a la seguridad.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque, sus motivos o la identidad del o los sospechosos. Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación sobre el suceso.

IránIsmail Islami BobohaydariJounganChahar Mahal y BajtiaríAtaque
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bloguera condenada a muerte en Irán: su caso conmociona a la opinión públicaBloguera condenada a muerte en Irán: su caso conmociona a la opinión pública16 septiembre 11:25Nuevo ministro de Defensa nombrado en Irán: ¿Quién es Mehrdad Akhlaghi Ketabchi?Nuevo ministro de Defensa nombrado en Irán: ¿Quién es Mehrdad Akhlaghi Ketabchi?18 octubre 22:19Casi invisible para los humanos: un gato salvaje de Asia Central fue fotografiado en IránCasi invisible para los humanos: un gato salvaje de Asia Central fue fotografiado en Irán21 agosto 16:12Comienzan los impactantes ejercicios militares « Rubej-2026 » de la OTSC en KazajistánComienzan los impactantes ejercicios militares « Rubej-2026 » de la OTSC en Kazajistán14 septiembre 23:55Rusia lanza un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania: últimos detallesRusia lanza un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania: últimos detalles30 julio 20:33Noche de terror en Ucrania: Rusia lanza ataques masivos con misiles y bombasNoche de terror en Ucrania: Rusia lanza ataques masivos con misiles y bombas18 julio 09:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos