El alcalde de una ciudad iraní muere tras un ataque armado

Ismail Islami Bobohaydari, alcalde de la ciudad de Joungan en la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí, Irán, murió tras un ataque armado. El incidente ocurrió la mañana del 28 de octubre de 2026. Así lo informaron los medios locales, citando datos de Abdolali Arjang, vicegobernador de la provincia.

Se informó que el alcalde falleció a causa de heridas de bala. Según el vicegobernador de la provincia, los datos preliminares indican que el incidente no está relacionado con una amenaza a la seguridad.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque, sus motivos o la identidad del o los sospechosos. Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación sobre el suceso.