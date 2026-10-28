¿Cómo ganó la FIFA 4.490 millones de euros con las entradas de la Copa Mundial?

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¿Cómo ganó la FIFA 4.490 millones de euros con las entradas de la Copa Mundial?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) estableció un récord histórico con la venta de entradas para la Copa Mundial 2026, superando significativamente las previsiones. El prestigioso diario británico The Times informa, basándose en fuentes cercanas a los informes financieros del torneo, que el beneficio neto por la venta de entradas ascendió a casi 4.490 millones de euros.Esta cifra no solo superó las estimaciones iniciales, sino que fue

cinco veces mayor que los ingresos obtenidos por la venta de entradas durante la Copa Mundial 2022 en Catar. Razones de los ingresos récord y cifras clave

Las enormes sumas provenientes de las entradas del Mundial han llevado el equilibrio financiero global de la FIFA a un nuevo nivel:

1.500 millones de euros por encima de lo previsto:

  • La FIFA planeaba inicialmente obtener 2.960 millones de euros, pero la cifra final superó las expectativas en 1.530 millones de euros; Un total de 13.470 millones de euros:

  • Debido a las ventas sin precedentes, los ingresos totales de la FIFA por el Mundial 2026 alcanzaron la cifra récord de 13.470 millones de euros; Aumento del número de partidos:Debido a la ampliación de participantes en el torneo celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, el número de partidos aumentó de 64 a 104, lo que incrementó automáticamente el número de asientos disponibles.

  • Precios basados en la demanda y comisión de reventa del 30 % Según las fuentes, este sorprendente aumento de los ingresos no se debe solo al mayor número de partidos, sino también a los nuevos mecanismos comerciales de la organización:

Sistema de precios dinámicos:

El precio de las entradas no era fijo, sino que se ajustaba regularmente según la oferta y la demanda («dynamic pricing»);

  • Comisión oficial del 30 %: La FIFA cobró una comisión del 30 % por cada transacción realizada a través de su plataforma oficial de reventa en línea;

  • Posibilidad de aumento ilimitado de precios: En la plataforma oficial, los propietarios podían revender sus entradas a precios mucho más altos que el original, lo que aumentó drásticamente el porcentaje que recibe la FIFA por cada operación;

  • Descontento de los aficionados: Esta política comercial agresiva y el aumento excesivo de los precios de las entradas fueron duramente criticados por asociaciones de aficionados de todo el mundo.

  • A pesar de las controversias sobre estos mecanismos financieros, la Copa Mundial 2026 se ha convertido en el proyecto deportivo más rentable y comercialmente exitoso de la historia del fútbol. Tashkilotning bunday keskin tijoriy siyosati va chiptalar narxining haddan tashqari oshib ketishi butun dunyodagi muxlislar uyushmalari tomonidan keskin tanqid qilingan edi.

Qabul qilingan bahsli moliyaviy mexanizmlar ko‘plab e’tirozlarga sabab bo‘lganiga qaramay, 2026 yilgi Jahon chempionati futbol tarixidagi eng daromadli va tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli sport loyihasiga aylandi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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