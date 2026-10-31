Declaración impactante del campeón de UFC: Makhachev revela contra quién defenderá su cinturón

El actual campeón de peso wélter de UFC y uno de los líderes del ranking P4P Islam Makhachev (29–1) ha dado señales claras de que está cerca de finalizar su carrera en las artes marciales mixtas (MMA). El campeón daguestaní anunció en su cuenta de X que su próxima aparición en el octágono será uno de los últimos combates de su trayectoria.

Makhachev también informó que está esperando al ganador del duelo entre dos peligrosos aspirantes de la división y que desea enfrentarse al rival más fuerte.

«Demostraré una vez más quién es el mejor»: la declaración de Makhachev

El campeón de 35 años reaccionó a la nueva ola de la división expresando su postura de la siguiente manera:

«Mi próxima pelea será una de las últimas de mi carrera. Dicen que Prates es muy peligroso para mí y que Morales es extremadamente fuerte. Por eso, quiero enfrentarme a quien resulte ser el más fuerte, para demostrar una vez más al mundo quién es el mejor», escribió el atleta ruso.

UFC 336: Un choque explosivo en Toronto por el cinturón interino

El nombre del futuro oponente de Islam Makhachev se determinará en un supertorneo que se celebrará en Canadá:

Choque de aspirantes: El noqueador brasileño Carlos Prates y la estrella invicta de Ecuador Michael Morales se enfrentarán por el cinturón de campeón interino de peso wélter de UFC;

Fecha y lugar: Este combate decisivo 30 de enero de 2027 tendrá lugar en Toronto, Canadá, como parte del evento numerado UFC 336 ;

Pase al cinturón principal: El ganador de esta pelea obtendrá el derecho de entrar al octágono en 2027 para un combate de unificación del título mundial contra Islam Makhachev.

La última pelea de Makhachev y sus récords

El atleta ruso continúa consolidando su hegemonía tras su ascenso al peso wélter:

Última victoria: Makhachev disputó su último combate el 15 de agosto de 2026 en el evento UFC 330 contra la estrella irlandesa invicta Ian Machado Garry;

Defensa del título: En aquel duelo, Islam dominó durante los cinco asaltos y defendió con éxito su cinturón por decisión unánime de los jueces, elevando su récord a 29 victorias y 1 derrota.

Esta declaración ha causado un gran impacto en el mundo de las MMA; se espera que la posible pelea de despedida de la estrella, que ha dominado la división durante años, sea el evento deportivo más importante de 2027.