Nasaf empata ante Surkhon en un partido con un hombre menos

Uno de los encuentros centrales y fundamentales de la 26.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán —el derbi del valle entre Surkhon y Nasaf de Qarshi— se desarrolló en una lucha intensa y terminó con un empate 1:1.

En un partido donde ambos equipos dieron todo por la victoria, los eventos principales ocurrieron a mediados de la segunda mitad: un intercambio rápido de goles y una expulsión al final aumentaron la intensidad del encuentro.

Crónica del partido: una serie de goles en 7 minutos y una tarjeta roja

Los momentos decisivos que marcaron el destino del partido fueron los siguientes:

Surkhon abre el marcador: En el minuto 66, un ataque organizado por los locales tuvo éxito: tras un pase preciso de Komronbek Yusupov, quien ingresó desde el banquillo, el legionario Tornike Zebniauri envió el balón a la red para abrir el marcador;

Respuesta rápida de Nasaf: Solo siete minutos después, los de Qarshi lograron restablecer el equilibrio. En el minuto 73, tras una asistencia de Bobir Abdixoliqov, Sardorbek Bahromov anotó el gol — 1:1;

Expulsión: En el minuto 84, los visitantes se quedaron con un hombre menos: el centrocampista, tras recibir su segunda tarjeta amarilla del partido, Murodbek Rahmatov fue expulsado por el árbitro.

Aunque los locales tuvieron superioridad numérica en los minutos restantes, el marcador de 1:1 se mantuvo inalterado hasta el final.

Estadísticas y datos del protocolo

Superliga. 26.ª jornada

Surkhon — Nasaf 1:1

Goles: Zebniauri (66) — Bahromov (73);

Amonestaciones: Bahromov (13), Gudushauri (50), Rahmatov (66), G‘ulomov (77), Abduhamidov (86), Ro‘ziqul Berdiyev (86);

Expulsión: Murodbek Rahmatov (84, Nasaf).

Alineaciones:

Surkhon: Merganov, Shamsiyev, Tursunov (Abdullajonov, 63), Sherbo‘tayev, Richard Emeka Freydi (Mirusmonov, 75), Ramazonov (Yusupov, 46), Oqtamov (Ashurboyev, 63), Zebniauri (Abduhamidov, 80), Shukurullayev, Musaxonov, Shaydulov.

Nasaf: Ne’matov, Davronov, Komilov (Muhitdinov, 58), G‘aybullayev (Eshmurodov, 34), Bahromov, Shala (Murtazayev, 90), Abdirahmatov, Abdixoliqov, Rahmatov, Otubanjo (G‘ulomov, 58), Gudushauri (Rustamov, 58).

Este empate representa un punto importante para la posición de ambos equipos en la tabla, pero para Nasaf, esta pérdida podría tener un impacto crítico en la carrera por el título.