Derbi de Londres: el Tottenham vence con autoridad al Crystal Palace en casa

En el intenso derbi londinense de la 9.ª jornada de la Premier League, Tottenham recibió alCrystal Palaceen su estadio y logró una victoria sólida por 2-0.

La expulsión del delantero visitante Jean-Philippe Mateta en los primeros minutos marcó el destino del encuentro. Con superioridad numérica, los Spurs anotaron dos goles sin respuesta y sumaron 3 puntos vitales.

Crónica del partido: Tarjeta roja temprana y dos goles

El encuentro comenzó con choques intensos:

El punto de inflexión en el minuto 13: El delantero estrella delCrystal PalaceJean-Philippe Mateta fue expulsado directamente por una falta, obligando a los visitantes a jugar casi todo el partido con un hombre menos;

Gray abre el marcador (minuto 25): Aprovechando la inferioridad del rival, el Tottenham aumentó la presión: Archie Gray abrió el marcador con un disparo preciso (1-0);

El gol decisivo de van Hecke (minuto 73): Mientras los visitantes intentaban defenderse, Jan Paul van Hecke marcó el segundo gol, sentenciando el partido — 2-0.

Situación en la tabla

Este éxito afectó la posición de los equipos en la tabla de la siguiente manera:

El Tottenham asciende: Gracias a los 3 puntos obtenidos, los Spurs alcanzan los 12 puntos y suben a la 9.ª posición de la Premier League;

Crystal Palaceen zona de peligro:Estancados con 7 puntos, las 'Águilas' ocupan el puesto 17, al borde de la zona de descenso. Protocolo y alineaciones

Premier League. 9.ª jornada

Tottenham — Crystal Palace 2-0

Goles:

Gray (25'), van Hecke (73'). Expulsión:

Mateta (13', Crystal Palace). Alineaciones iniciales:

Tottenham: