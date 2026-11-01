Derbi de Londres: el Tottenham vence con autoridad al Crystal Palace en casa
En el intenso derbi londinense de la 9.ª jornada de la Premier League, Tottenham recibió alCrystal Palaceen su estadio y logró una victoria sólida por 2-0.
La expulsión del delantero visitante Jean-Philippe Mateta en los primeros minutos marcó el destino del encuentro. Con superioridad numérica, los Spurs anotaron dos goles sin respuesta y sumaron 3 puntos vitales.
Crónica del partido: Tarjeta roja temprana y dos goles
El encuentro comenzó con choques intensos:
El punto de inflexión en el minuto 13: El delantero estrella delCrystal PalaceJean-Philippe Mateta fue expulsado directamente por una falta, obligando a los visitantes a jugar casi todo el partido con un hombre menos;
Gray abre el marcador (minuto 25): Aprovechando la inferioridad del rival, el Tottenham aumentó la presión: Archie Gray abrió el marcador con un disparo preciso (1-0);
El gol decisivo de van Hecke (minuto 73): Mientras los visitantes intentaban defenderse, Jan Paul van Hecke marcó el segundo gol, sentenciando el partido — 2-0.
Situación en la tabla
Este éxito afectó la posición de los equipos en la tabla de la siguiente manera:
El Tottenham asciende: Gracias a los 3 puntos obtenidos, los Spurs alcanzan los 12 puntos y suben a la 9.ª posición de la Premier League;
Crystal Palaceen zona de peligro:Estancados con 7 puntos, las 'Águilas' ocupan el puesto 17, al borde de la zona de descenso. Protocolo y alineaciones
Premier League. 9.ª jornada
Tottenham — Crystal Palace 2-0
Goles:
Gray (25'), van Hecke (73'). Expulsión:
Mateta (13', Crystal Palace). Alineaciones iniciales:
Tottenham:
Kinski, van Hecke, van de Ven, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gray (Porro, 46'), Marmoush (Kulusevski, 77'), Solanke (Gallagher, 66'), Tel. Crystal Palace:
Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Wharton (Lerma, 88'), Mitchell, Kamada (Hughes, 88'), Pino (Nketiah, 60'), McNeil (Osorio, 77'), Mingueza, Mateta. Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Uorton (Lerma, 88), Mitchell, Kamada (Xyuz, 88), Pino (Nketia, 60), Maknill (Osorio, 77), Mingesa, Mateta.
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