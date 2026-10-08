¿Dónde está Dusmatov? Cambios sensacionales en el ranking de la WBA para los boxeadores uzbekos

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¿Dónde está Dusmatov? Cambios sensacionales en el ranking de la WBA para los boxeadores uzbekos

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) ha publicado su último ranking actualizado de boxeadores profesionales. Para los maestros del ring uzbekos, este informe mensual estuvo lleno de noticias inesperadas y decisiones sensacionales.

Entre nuestros 8 representantes clasificados, dos boxeadores mantienen el 1er lugar absoluto en su división, mientras que la exclusión total del doble campeón olímpico Hasanboy Dusmatov de la lista ha generado muchas preguntas entre expertos y aficionados.

El titular principal: ¿por qué Hasanboy Dusmatov no está en la lista?

El cambio más importante en la tabla presentada para finales de septiembre corresponde a la categoría de peso mínimo:

  • Retirada del ranking: Hasanboy Dusmatov, quien ocupaba el 6to lugar en la categoría de peso mínimo el mes pasado, fue retirado inesperadamente del ranking de la WBA;

  • Razones no reveladas: Aunque la asociación no ha dado una explicación oficial sobre esta decisión, esto generalmente se explica por una pausa en la carrera, la búsqueda de títulos de otras organizaciones o la gestión del calendario entre el boxeo amateur y profesional;

  • Campeón de la división: El cinturón de campeón en esta división pertenece actualmente a Rafael Ricardo.

Nuestros compatriotas en la cima: Shekhov y Melikuziev en el 1er lugar

En varias categorías de peso, los maestros del ring uzbekos han consolidado su estatus como principales aspirantes al cinturón mundial:

  • Bektemir Melikuziev (supermediano): Nuestro compatriota ha conservado su 1er lugar en su categoría. El poseedor del cinturón, Jaime Munguía, sigue evitando este combate de defensa obligatoria;

  • Muhammad Shekhov (supergallo): Nuestro talentoso boxeador se mantuvo en el 1er lugar de la división y es uno de los principales aspirantes al cinturón del campeón indiscutido Naoya Inoue.

Posiciones completas de los boxeadores uzbekos en la WBA

En la lista oficial actualizada de la asociación, nuestros representantes se distribuyen de la siguiente manera:

  • Murodjon Akhmadaliev (supergallo) — 3er lugar (campeón — Naoya Inoue);

  • Israil Madrimov (superwélter) — 7mo lugar (campeón — Jaron Ennis);

  • Shakhram Giyasov (wélter) — 8vo lugar (campeón — Jack Catterall);

  • Otabek Kholmatov (peso pluma) — 9no lugar (8vo el mes pasado, bajó un puesto; campeón — Brandon Figueroa);

  • Sirochbek Ismoilov (peso ligero) — 13er lugar (estatus de campeón actualmente vacante);

  • Ruslan Abdullaev (superligero) — 13er lugar (campeón — Gary Russell).

Aunque el ranking actualizado demuestra que el boxeo profesional uzbeko sigue en la élite mundial, los combates por el título esperados en los próximos meses y el futuro de la carrera de Dusmatov siguen generando un gran interés en el mundo del boxeo.

Hasanboy DusmatovWBABektemir MelikuzievBoxeadores UzbekosBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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