Convocatoria del FC Barcelona contra el PSG: bajas y nombres inesperados

·71·Deportes
Convocatoria del FC Barcelona contra el PSG: bajas y nombres inesperados

En la víspera del choque de la 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club catalán del FC Barcelona y su entrenador Hansi Flick han anunciado la convocatoria oficial que viajará a la capital francesa.

El intenso duelo se disputará el 20 de octubre en el famoso estadio del Parque de los Príncipes en París. El encuentro comenzará en la madrugada del 21 de octubre a las 00:00. Convocatoria oficial del FC Barcelona

El cuerpo técnico ha convocado a los siguientes jugadores para este partido crucial:

Porteros:

  • Joan García, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković; Defensas:

  • João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Álex Campos; Centrocampistas:

  • Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Brian Fariñas, Rodri; Delanteros:

  • Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim. Bajas importantes en defensa: ¿Quiénes se quedan fuera?

Algunos líderes del campamento

catalán se perderán este partido fuera de casa por diversos motivos:

  • Hueco en la defensa: Los defensas titulares Eric García, Jules Koundé así como Andreas Christensen no han sido incluidos;

  • Cambios en el ataque: El talentoso extremo Roony Bardghji tampoco participará en este encuentro;

  • Juventud y nuevas fuerzas: Debido a las bajas en el centro de la defensa, el cuerpo técnico ha decidido confiar en jóvenes como Xavi Espart y Álex Campos.

Dado que ambos equipos lideran la tabla tras sumar el máximo de puntos, se espera que el duelo en París sea el más caliente de la semana en la Champions.

BarcelonaHansi FlickParque de los PríncipesChampions LeaguePSG
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El FC Barcelona de Hansi Flick comienza la temporada con resultados récordEl FC Barcelona de Hansi Flick comienza la temporada con resultados récord17 septiembre 14:15Hansi Flick considera que Lamine Yamal merece el Balón de OroHansi Flick considera que Lamine Yamal merece el Balón de Oro10 septiembre 12:50El FC Barcelona golea al Getafe y mantiene el pleno de victoriasEl FC Barcelona golea al Getafe y mantiene el pleno de victorias11 octubre 08:35Hansi Flick preocupado por la carga de trabajo de los jugadores que regresan de sus seleccionesHansi Flick preocupado por la carga de trabajo de los jugadores que regresan de sus selecciones6 octubre 14:14Hansi Flick nombrado mejor entrenador de La Liga en septiembreHansi Flick nombrado mejor entrenador de La Liga en septiembre29 septiembre 20:08Anthony Gordon debutará con el FC BarcelonaAnthony Gordon debutará con el FC Barcelona16 agosto 16:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos