En la víspera del choque de la 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club catalán del FC Barcelona y su entrenador Hansi Flick han anunciado la convocatoria oficial que viajará a la capital francesa.

El intenso duelo se disputará el 20 de octubre en el famoso estadio del Parque de los Príncipes en París. El encuentro comenzará en la madrugada del 21 de octubre a las 00:00. Convocatoria oficial del FC Barcelona

El cuerpo técnico ha convocado a los siguientes jugadores para este partido crucial:

Porteros:

Joan García, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković; Defensas:

João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Álex Campos; Centrocampistas:

Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Brian Fariñas, Rodri; Delanteros:

Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim. Bajas importantes en defensa: ¿Quiénes se quedan fuera?

Algunos líderes del campamento

catalán se perderán este partido fuera de casa por diversos motivos:

Hueco en la defensa: Los defensas titulares Eric García , Jules Koundé así como Andreas Christensen no han sido incluidos;

Cambios en el ataque: El talentoso extremo Roony Bardghji tampoco participará en este encuentro;

Juventud y nuevas fuerzas: Debido a las bajas en el centro de la defensa, el cuerpo técnico ha decidido confiar en jóvenes como Xavi Espart y Álex Campos.

Dado que ambos equipos lideran la tabla tras sumar el máximo de puntos, se espera que el duelo en París sea el más caliente de la semana en la Champions.