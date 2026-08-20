Oleksandr Usyk revela los detalles de un posible combate histórico con Muhammad Ali

El campeón mundial indiscutido e invicto de los pesos pesados, Oleksandr Usyk (25-0, 16 KO), ofreció una respuesta inesperada y sincera a una pregunta sobre un posible combate contra la mayor leyenda de la historia del boxeo, Muhammad Ali. Tras las declaraciones críticas del excampeón mundial Larry Holmes, el boxeador ucraniano imaginó cómo sería un enfrentamiento contra su ídolo y quién ganaría.

«Las críticas de Holmes y la sincera confesión de Usyk»

Anteriormente, el legendario boxeador Larry Holmes habló sobre un posible enfrentamiento entre Usyk y Ali, y afirmó que Oleksandr ni siquiera podría ganar un solo asalto contra Muhammad Ali.

Sin embargo, Usyk declaró que elegiría a Ali como rival, no solo como el mejor boxeador de su época, sino de toda la historia del boxeo, y que le ofrecería un intenso combate a distancia completa:

«Si tuviera la posibilidad de elegir a un rival de otra generación, y no de mi época, elegiría sin duda a Muhammad Ali, mi ídolo desde la infancia. Sería una pelea muy difícil y reñida, que probablemente duraría 12 o 15 asaltos. En cuanto al resultado, Ali ganaría, ¡pero únicamente por puntos!» — declaró Oleksandr Usyk.

Muhammad Ali y Oleksandr Usyk: comparación histórica

Indicador Muhammad Ali (Estados Unidos) Oleksandr Usyk (Ucrania) Estatus en el boxeo «El más grande» de la historia del boxeo (The Greatest) Campeón mundial indiscutido de los pesos pesados Récord profesional 56 victorias (37 KO), 5 derrotas 25 victorias (16 KO), 0 derrotas Estilo de combate Gran velocidad, desplazamientos ligeros sobre el ring («vuela como una mariposa, pica como una abeja») Ritmo alto, presión constante, inteligencia boxística y juego de piernas ágil Pronóstico de Larry Holmes Ali dominaría por completo (Usyk ni siquiera ganaría un asalto) — Pronóstico de Usyk Victoria por puntos tras un intenso combate de 12 a 15 asaltos Una oposición digna y una pelea disputada hasta el límite

Los pesos pesados más ágiles de dos épocas

Desde que subió a los pesos pesados, Oleksandr Usyk se ha distinguido por sus rápidos desplazamientos y su gran inteligencia boxística, que recuerdan al estilo de Muhammad Ali. Según los especialistas del boxeo, un enfrentamiento entre ambos campeones podría haber sido el combate de pesos pesados más espectacular, veloz y técnicamente rico de la historia.

En su opinión, si Muhammad Ali y Oleksandr Usyk hubieran subido al ring en el mejor momento de sus carreras, ¿el combate habría terminado realmente con una victoria de Ali por puntos, como dijo Usyk, o habría tenido Oleksandr posibilidades de ganar?

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