La antigua estrella del FC Barcelona y de la selección española, Jordi Alba, admitió que debe sus éxitos profesionales al entrenador del Aston Villa, Unai Emery. De hecho, fue Emery quien transformó a Alba de extremo a lateral izquierdo durante sus años en el Valencia. Goal.com informa .

Según Jordi Alba, inicialmente se resistió a este cambio, pero con el tiempo se dio cuenta de que esta decisión allanó el camino para que se convirtiera en una estrella de nivel mundial. “Tenía 20 años y Emery me llamó al primer equipo. Nos quedamos con diez hombres en un partido de la Liga Europa contra el Werder Bremen, y el entrenador me puso en la defensa. En ese momento, no sabía qué hacer en esa posición”, recordó el futbolista.

Alba reconoció sus errores juveniles y enfatizó que la determinación de Emery moldeó su futuro. “Al principio no lo acepté bien, pero no sabía que Emery me estaba haciendo un gran favor para toda mi carrera. Si ese cambio no hubiera ocurrido, no habría alcanzado este nivel. Es uno de los mejores entrenadores del mundo”, añadió.

Tras este cambio táctico, Jordi Alba se unió al FC Barcelona en 2012 y ofreció actuaciones destacadas en el Camp Nou durante 11 temporadas. Disputó más de 450 partidos con los catalanes y ganó el campeonato de España en seis ocasiones.

Unai Emery, quien actualmente dirige al Aston Villa, sigue siendo conocido por su capacidad para descubrir talentos. La temporada pasada, tuvo una campaña exitosa con el club de Birmingham, demostrando una vez más que es uno de los mejores especialistas de Europa.