El Inter arrolla al Parma y se coloca líder de la Serie A

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El Inter arrolla al Parma y se coloca líder de la Serie A

En el marco de la 6ª jornada de la Serie A, el Inter de Milán recibió al Parma en casa y logró una victoria contundente por 3-0. Los locales sentenciaron el encuentro en la primera mitad, sin dejar opción alguna a su rival.

El alto ritmo y la destreza técnica demostrados por los pupilos de Cristian Chivu no solo otorgaron al equipo 3 puntos vitales, sino que los catapultaron a la cima de la tabla.

Crónica de la presión y los goles en 31 minutos de la primera parte

Los «Nerazzurri» comenzaron el partido con intensidad, culminando cada ataque peligroso con eficacia:

  • Inicio fulgurante de Sučić (minuto 13): Tras tomar la iniciativa desde el pitido inicial, los milaneses abrieron el marcador en el minuto 13 gracias a un disparo preciso de Petar Sučić;

  • La sangre fría de Çalhanoğlu (minuto 18): Cinco minutos después, el Inter obtuvo un penalti, y Hakan Çalhanoğlu no falló desde los 11 metros para ampliar la ventaja;

  • El golpe definitivo de Thuram (minuto 31): Continuando con sus ataques, los locales vieron cómo Marcus Thuram anotaba el tercer tanto en el minuto 31, sentenciando el choque. En la segunda mitad, el cuerpo técnico decidió dar descanso a varios titulares.

Tabla de posiciones: El Inter en la cima

Este abultado resultado ha cambiado el equilibrio de fuerzas en la carrera por el liderato de la Serie A:

  • Inter (1er puesto): Tras la sólida victoria, el equipo de Cristian Chivu suma un total de 16 puntos, colocándose como líder en solitario del campeonato;

  • Situación del Parma: Los visitantes, que sufrieron una dura derrota a domicilio, permanecen en la 14ª posición.

Ficha técnica y alineaciones

  • Serie A. 6ª jornada

    Inter — Parma 3:0

    Goles: Sučić (13), Çalhanoğlu (18 pen.), Thuram (31).

  • Inter: Martínez, Pavard, Bisseck, Carlos Augusto, Diouf (Spence, 74), Sučić, Çalhanoğlu (Stanković, 61), Mkhitaryan, Dimarco (Luis Enrique, 73), Esposito (Bonny, 61), Thuram (Lautaro Martínez, 61).

  • Parma: Corvi, del Prato, Traoré, Carlos, Valeri, Keita, Cerro, Touré (Frigan, 84), Elfej (Romero, 62), Fabbian (Lontani, 62).

Los milaneses demuestran gran regularidad y reafirman su condición de favoritos al Scudetto.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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