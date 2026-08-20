De vuelta en el Barcelona, João Cancelo revela sus ambiciones en la Champions League

Tras firmar un contrato de tres años con el Barcelona, João Cancelo habló de los principales objetivos del club a corto plazo y anunció la prioridad del equipo. Según el experimentado defensa portugués de 32 años, el conjunto catalán centrará toda su atención en conquistar el trofeo de la Champions League en la nueva temporada.

« Lo daremos todo »: la declaración de Cancelo

Al hablar de las ambiciones continentales de los azulgranas, Cancelo afirmó que el equipo luchará hasta el final por el ansiado trofeo:

"« El Barcelona es un club que siempre aspira a lo más alto. Ahora haremos todo lo posible para ganar la Champions League y llevarnos este trofeo.", — declaró João Cancelo.

La situación de Cancelo y del Barcelonaen la Champions League

Indicador Estado y detalles principales Futbolista João Cancelo (32 años, Portugal) Duración del contrato con el Barcelona Contrato de tres años Principal objetivo del club Ganar la Champions League Resultado de la temporada pasada En la Champions League en cuartos de final quedó eliminado Rol en la plantilla Aportar ritmo y experiencia en ambas bandas

En busca del éxito europeo

Tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Champions League la temporada pasada, el conjunto catalán planea reforzar su plantilla con jugadores experimentados y recuperar el trono europeo. La incorporación definitiva de Cancelo debería aportar mayor estabilidad a la defensa y a los ataques por las bandas.

¿Crees que, con una plantilla renovada y el regreso de João Cancelo, el Barcelona podrá conquistar el trofeo de la Champions League en la nueva temporada?

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