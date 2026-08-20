De vuelta en el Barcelona, João Cancelo revela sus ambiciones en la Champions League
Tras firmar un contrato de tres años con el Barcelona, João Cancelo habló de los principales objetivos del club a corto plazo y anunció la prioridad del equipo. Según el experimentado defensa portugués de 32 años, el conjunto catalán centrará toda su atención en conquistar el trofeo de la Champions League en la nueva temporada.
« Lo daremos todo »: la declaración de Cancelo
Al hablar de las ambiciones continentales de los azulgranas, Cancelo afirmó que el equipo luchará hasta el final por el ansiado trofeo:
"« El Barcelona es un club que siempre aspira a lo más alto. Ahora haremos todo lo posible para ganar la Champions League y llevarnos este trofeo.", — declaró João Cancelo.
La situación de Cancelo y del Barcelonaen la Champions League
Indicador
Estado y detalles principales
Futbolista
João Cancelo (32 años, Portugal)
Duración del contrato
con el Barcelona Contrato de tres años
Principal objetivo del club
Ganar la Champions League
Resultado de la temporada pasada
En la Champions League en cuartos de final quedó eliminado
Rol en la plantilla
Aportar ritmo y experiencia en ambas bandas
En busca del éxito europeo
Tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Champions League la temporada pasada, el conjunto catalán planea reforzar su plantilla con jugadores experimentados y recuperar el trono europeo. La incorporación definitiva de Cancelo debería aportar mayor estabilidad a la defensa y a los ataques por las bandas.
¿Crees que, con una plantilla renovada y el regreso de João Cancelo, el Barcelona podrá conquistar el trofeo de la Champions League en la nueva temporada?
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