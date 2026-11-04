En Indonesia, ejemplares del Corán encontrados intactos tras un incendio en una madrasa

Tras un incendio ocurrido en el distrito de Garut, en la provincia de Java Occidental, Indonesia, ejemplares del Corán guardados en una madrasa fueron encontrados intactos. El video del suceso se volvió viral en las redes sociales.

Se informó que el 30 de octubre se produjo un incendio en la madrasa Nurul Yakin y en la casa contigua perteneciente a un ciudadano llamado Ujang Sofyan. El fuego causó graves daños a los edificios construidos con materiales semipermanentes.

Mientras se realizaban las labores de extinción y enfriamiento, uno de los bomberos notó un armario rojo dentro del edificio. Aunque las estructuras de madera circundantes se quemaron y las paredes quedaron ennegrecidas, los ejemplares del Corán guardados dentro del armario permanecieron intactos.

Un agente presente en el lugar filmó la escena expresando asombro y gratitud: «Todo lo demás se quemó, pero el Corán no. Alhamdulillah».

El jefe del servicio de bomberos y rescate del distrito de Garut, Usep Basuki Eko, confirmó que el aviso se recibió a las 13:45. Según la información preliminar, el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito eléctrico.

El video que muestra el incidente ha generado numerosos debates en las redes sociales.