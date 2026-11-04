Un partido bajo control uzbeko: Esteghlal vence al club catarí

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Un partido bajo control uzbeko: Esteghlal vence al club catarí

En el marco de la 4.ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, disputada en Basora, Irak, el encuentro despertó un interés especial para los aficionados al fútbol uzbekos. El club iraní Esteghlal se enfrentó al equipo catarí Al Shamal, logrando una victoria crucial por 1-0 gracias a un gol tempranero.

Este enfrentamiento destacó no solo por la actuación de los líderes de la selección nacional de Uzbekistán en el campo, sino también porque el partido fue dirigido íntegramente por un equipo arbitral uzbeko.

El golpe decisivo en el minuto 1 y nuestros representantes en el campo

El destino del partido se decidió con un gol relámpago anotado nada más sonar el pitido inicial:

  • El gol rápido de Asani: Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, Joel Asani acertó a portería, poniendo al club de Teherán por delante — 1-0;

  • Masharipov jugó los 90 minutos completos: El capitán y centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Jaloliddin Masharipov, fue titular con el Esteghlal y mostró un juego activo y brillante hasta el final del encuentro;

  • La entrada de Ashurmatov: Nuestro defensa Rustam Ashurmatov comenzó el partido en el banquillo y, por decisión del entrenador, entró al campo en el minuto 90, ayudando a su equipo a mantener el importante resultado victorioso.

Uzbekos Árbitros al completo: Confianza internacional

La disciplina y las situaciones polémicas del partido fueron controladas por experimentados árbitros uzbekos:

  • Árbitro principal y asistentes de banda: El encuentro fue dirigido por Asker Najafaliyev. Fue asistido en las bandas por nuestros compatriotas Bakhtiyorxo‘ja Shavkatov y Ruslan Serazitdinov;

  • Especialistas locales en el sistema VAR: Firdavs Norsafarov fue el responsable del sistema de videoarbitraje (VAR), asistido por Abdurashid Xudoyberganov.

Este éxito en la Liga de Campeones Élite mejora las posibilidades del Esteghlal en la lucha por la clasificación a los play-offs y refuerza su posición en el grupo.

Liga de Campeones Élite de la AFCJaloliddin MasharipovRustam AshurmatovEsteghlal TeheránFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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