En Kazajistán, un perro que responde a problemas matemáticos ladrando se vuelve famoso (video)

En Kazajistán, Nurgul, un perro que vive en la ciudad de Atyrau, ha llamado la atención de los residentes locales y usuarios de redes sociales por sus habilidades inusuales. Además de seguir órdenes en kazajo, responde a problemas matemáticos simples ladrando.

Según la publicación AtyrauPress, el dueño del perro, Nurbol Kamiyev, le enseñó a realizar diversas órdenes. Por ejemplo, cuando se le pregunta «¿cuánto es dos más uno?», Nurgul ladra tres veces. Según su dueño, el perro puede responder a problemas simples con números hasta el cinco.

Nurbol Kamiyev señala que solo tomó 27 días enseñarle esta habilidad al perro. La capacidad de Nurgul para responder a problemas matemáticos se descubrió por casualidad: cuando su dueño le preguntó «¿cuánto es dos más dos?», el perro ladró cuatro veces.

Según la información, Nurgul está registrado como Nikol y pertenece a la raza japonesa Akita-inu. Fue un regalo para su dueño hace cuatro años, proveniente de San Petersburgo.

Hoy en día, Nurgul es muy conocido por los habitantes de Atyrau. Quienes lo encuentran en la calle lo fotografían y graban, admirando sus habilidades inusuales. Su dueño ha expresado que está abierto a ofertas para que el perro participe en rodajes de películas.