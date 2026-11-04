Remontada increíble: el Manchester United vence a la Roma 3-2 tras ir perdiendo 0-2

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Remontada increíble: el Manchester United vence a la Roma 3-2 tras ir perdiendo 0-2

En el marco de la 4.ª jornada de la UEFA Champions League, el duelo central disputado en Manchester ofreció a los aficionados un auténtico drama futbolístico y una remontada asombrosa. Recibiendo al club italiano AS Roma en el estadio de Old Trafford, Manchester Unitedlogró una victoria increíble por 3-2 tras ir perdiendo por dos goles, demostrando una fuerza mental admirable.

Al inicio del encuentro, los romanos tomaron la iniciativa con goles rápidos, pero el carácter mostrado por los pupilos de Michael Carrick en la segunda parte cambió radicalmente el destino del partido.

Inicio fulgurante de los romanos: dos goles en 17 minutos

El comienzo del encuentro fue incluso mejor de lo esperado para los visitantes:

  • Los remates de Soulé y Malen: Ya en el minuto 11, Matías Soulé abrió el marcador, y seis minutos después, en el minuto 17, Donyell Malen transformó un penalti para poner el 0-2 en el marcador;

  • El MU bajo presión: Durante toda la primera parte, los errores defensivos y la presión activa de los visitantes dejaron a los mancunianos en una situación muy complicada.

El impulso de Fernandes y el recital de 3 minutos de Cunha

En la segunda parte, los ingleses saltaron al campo con una mentalidad totalmente distinta y aumentaron su intensidad ofensiva bajo los aplausos de la afición:

  • Un penalti que dio esperanza: En el minuto 58, el capitán Bruno Fernandes transformó con frialdad un penalti para recortar distancias — 1-2;

  • El superdoblete de Matheus Cunha: Cerca del final, el delantero brasileño se convirtió en el héroe absoluto. Tras empatar en el minuto 83, Cunha marcó el gol de la victoria solo 3 minutos después, en el minuto 86 — 3-2.

Situación en la tabla

Esta victoria es de vital importancia para el equipo de Michael Carrick en la fase de grupos:

  • «Manchester United» asciende: Tras sumar 3 puntos valiosos, los mancunianos alcanzan los 6 puntos en total y se sitúan en la 17.ª posición de la tabla general;

  • La Roma se queda atrás: Tras dejar escapar la victoria, el club italiano se queda con 4 puntos y cae al 19.º puesto.

Esta victoria de carácter en « Old Trafford » podría ser un punto de inflexión crucial para la lucha por la clasificación del «Manchester United».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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