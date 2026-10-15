De 3:1 a 3:4: Gasperini explica las razones de la dolorosa derrota ante el Real

En la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, el club romano de Roma vivió un auténtico drama futbolístico en casa frente al Real Madrid . Ganando 3:1 hasta el minuto 83, los romanos encajaron tres goles en apenas siete minutos, terminando con una dolorosa derrota por 3:4.

Tras el pitido final, el entrenador de los «Giallorossi», Gian Piero Gasperini Amazon Prime concedió una entrevista hablando abiertamente sobre la victoria perdida y los errores de su equipo en los minutos finales.

«Nuestros jugadores parecían paralizados»: ¿Por qué está furioso el entrenador?

Gasperini destacó que sus pupilos jugaron de forma perfecta durante gran parte del partido, pero que la defensa se desmoronó por completo al final:

Pérdida de control: «Estábamos controlando muy bien el partido, pero perdimos. Al final defendimos muy mal en los saques de esquina, nuestros jugadores parecían paralizados», señaló el técnico italiano;

«El Real estaba más cansado»: «En mi opinión, si alguien estaba cansado, era el Real. Podríamos haber marcado un par de goles más, éramos claramente superiores al rival. Sin embargo, ellos lograron cambiar el partido y hacer que sus ataques fueran peligrosos al máximo».

Una lección amarga y el peligro de la ventaja de dos goles

Gasperini enfatizó que, contra un rival de este nivel, perder la concentración ni siquiera por un segundo es un error imperdonable:

El impacto de los minutos finales: «Esta será una gran lección para nosotros. Los minutos finales siempre son decisivos, incluso si vas ganando por dos goles, no puedes relajarte», concluyó.

La complicada situación de la Roma en la competición

Tras esta dramática derrota, el club romano se encuentra en una situación difícil en la tabla de la Champions: