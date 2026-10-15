¿Qué dijo Luis Enrique tras la victoria por 4-2 ante el Manchester City?

En la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, el club parisino del PSG logró una victoria brillante e intensa por 4-2 sobre el gigante inglés, Manchester City . Tras el prolífico encuentro, el entrenador de los parisinos, Luis Enrique , habló con los periodistas del reconocido medio francés, L'Équipe , respondiendo abiertamente a las preguntas sobre el partido.

El técnico español habló sobre las dificultades que enfrentó su equipo, su exitosa racha contra equipos ingleses y su objetivo principal.

«Tras el 0-3, ellos corrieron grandes riesgos»

En la rueda de prensa, los periodistas preguntaron por qué hubo fluctuaciones en el juego del PSG durante el encuentro:

La presión del rival: «El rival iba perdiendo 0-3 y, naturalmente, el Manchester City corrió grandes riesgos. En esa situación, es muy difícil controlar el proceso en el campo;

El resultado es importante: Es cierto, tuvimos problemas durante el juego, pero pase lo que pase, conseguimos una victoria importante contra un gigante de la Premier League», dijo Enrique.

«No es un mensaje a Europa, queremos el trofeo»

Ante la pregunta de si esta victoria enviaba un mensaje serio al continente, el entrenador respondió con su estilo habitual:

El objetivo es claro: «No, ¿qué mensaje? Nuestro objetivo principal es ganar la Champions League ;

La importancia de la fase: No importa quién parezca el mejor en esta fase de liga inicial. Lo importante es triunfar al final».

La «racha mágica» contra clubes británicos

Luis Enrique bromeó con los periodistas sobre sus éxitos consecutivos contra equipos de la Premier League:

Superioridad mental: «Espero que así sea (ríe). Es una racha realmente increíble;

Nuevo desafío en camino: Pero los récords no me interesan. Volveremos aquí a Inglaterra en unas semanas para el partido fuera de casa contra el Aston Villa. Estaremos encantados de verlos de nuevo», concluyó el técnico.

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