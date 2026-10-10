¿Es el turno de Neftchi? Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la victoria de Al-Nassr

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¿Es el turno de Neftchi? Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la victoria de Al-Nassr

En el centro de la atención de la prensa mundial en los últimos días debido a los eventos en torno a la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo ha vuelto a alzar la voz en el campo. Arabia Saudita En la octava jornada de la Saudi Pro League, Al-Nassr recibió al club Al-Diriyah y ganó por un contundente 3-0.

Tras el encuentro, el legendario goleador de 41 años dejó un mensaje breve y audaz en su cuenta de X (antes Twitter): « Misión cumplida. ¡Ahora a por el siguiente partido! ».

Gol histórico 980: Un camino imparable hacia los récords

El gol marcado en este partido escribió una vez más una nueva página en la historia del fútbol mundial:

  • Apertura del marcador: En el minuto 23, fue Ronaldo quien perforó la portería rival para abrir el marcador;

  • 980 goles oficiales: Este gol eleva el número total de goles oficiales de la estrella portuguesa con sus clubes y su selección a 980 tantos. Como poseedor absoluto del récord en la historia del fútbol profesional, a Ronaldo solo le faltan 20 goles para alcanzar la cifra mítica de 1000;

  • Victoria contundente: Samu Costa amplió la ventaja en el minuto 35, mientras que Kingsley Coman anotó el tercer gol en el minuto 77, asegurando la derrota total de Al-Diriyah.

Lucha por el liderato y choque contra Neftchi

Al-Nassr consolida su posición en la tabla y se prepara para su próximo desafío internacional:

  • Empatados con Al-Qadsiah: Gracias a esta victoria, el equipo de Riad alcanza los 19 puntos y alcanza al líder del torneo, Al-Qadsiah (actualmente 2º por diferencia de goles);

  • El campeón de Uzbekistán visita el «Mrsool Park»: Al-Nassr disputará su próximo partido en la Liga de Campeones de Élite de la AFC contra el vigente campeón de Uzbekistán, Neftchi de Ferganá. Este esperado encuentro comenzará el 12 de octubre en Riad, a las 23:15 hora de Taskent; comenzará;

  • Próxima parada: En el campeonato local, Al-Nassr visitará el 15 de octubre el campo de su gran rival, Al-Ahli.

En plena forma, Cristiano Ronaldo y su equipo son esperados con gran interés por los aficionados al fútbol asiático para ver qué actuación ofrecerán contra los de Ferganá el domingo por la noche.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueSelección de PortugalFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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