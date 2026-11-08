El Pakhtakor derrota al Kokand-1912 en casa

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El Pakhtakor derrota al Kokand-1912 en casa

En el marco de la jornada 27 de la Superliga de Uzbekistán, el club de Tashkent «Pakhtakor» recibió en su estadio a uno de los equipos colistas de la liga, «Kokand-1912» En un encuentro intenso y ofensivo, los locales lograron una victoria sólida por 3-1.

El destino del partido quedó sentenciado en los primeros diez minutos gracias a dos goles relámpago de los locales, mientras que un penalti al final del encuentro confirmó la superioridad total de los «Leones».

Un inicio rápido y un punto final en los últimos segundos

La secuencia de goles en el partido disputado en el estadio central «Pakhtakor» fue la siguiente:

  • Minuto 6, gol rápido de Nasrullayev: Desde el inicio, los locales presionaron y Sherzod Nasrullayev abrió el marcador — 1-0;

  • Minuto 9, disparo preciso de Chinedu: Solo tres minutos después, el delantero extranjero Stefan Chinedu aprovechó un hueco en la defensa para ampliar la ventaja — 2-0;

  • Minuto 61, gol de Tabatadze: Tras entrar desde el banquillo en la segunda parte, Toma Tabatadze marcó el único gol de los visitantes, devolviendo temporalmente la emoción al partido — 2-1;

  • Minuto 90, la sangre fría de Hamdamov: Cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin, Dostonbek Hamdamov transformó un penalti con precisión, sentenciando la importante victoria del«Pakhtakor» — 3-1.

Acta del partido y alineaciones

  • Superliga. Jornada 27

    «Pakhtakor» — «Kokand-1912» 3-1

    Goles: Nasrullayev (6), Chinedu (9), Hamdamov (90, pen.) — Tabatadze (61).

    Amonestación: Xasanov (31, «Kokand-1912»).

  • «Pakhtakor»: Quvvatov (Nazarov, 46), Tahseyen, Ibragimov (Bozorov, 69), Mozgovoy, Hamdamov, Karimov, Bo‘riyev, Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov, Chinedu (To‘laganov, 69).

  • «Kokand-1912»: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazva, Nimeli (Yo‘lchiyev, 77), Hakimov (G‘ulomov, 77), Akramov, Malikjonov (Xusanov, 87), O‘ktamov (Sohibjonov, 60), Xasanov (Tabatadze, 46).

Situación en la carrera por el título

Esta victoria fue crucial para el equipo de Tashkent en su camino hacia las medallas de oro:

  • «Pakhtakor» — 59 puntos: El equipo capitalino, que ocupa el segundo lugar de la tabla, suma 59 puntos y redujo la diferencia con el líder «Neftchi» (61 puntos) a solo 2 unidades;

  • «Kokand-1912» en zona peligrosa: Tras perder puntos importantes, el equipo del valle se mantiene en la parte baja de la clasificación, ocupando el puesto 15 con 24 puntos.

Superliga de UzbekistánPakhtakorKokand-1912FútbolUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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