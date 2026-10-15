El Inter Miami logra una victoria sólida ante el New York City FC

En el marco de la jornada 29 de la Major League Soccer (MLS), el Inter Miami recibió en su estadio al New York City FC. El encuentro estuvo dominado por los locales, finalizando con una victoria convincente por 2-0. El capitán de Miami,

Lionel Messi, jugó los 90 minutos completos, brindando una asistencia clave y contribuyendo al triunfo de su equipo. El destino del partido se decidió en la primera mitad

El encuentro comenzó con ataques intensos del Inter Miami desde los primeros minutos:

El gol tempranero de Berterame:

Al minuto 20, Berterame abrió el marcador (1-0); La conexión Messi y de Paul:

En el tiempo añadido de la primera parte (45+5'), tras un pase preciso de Lionel Messi, Rodrigo de Paul anotó el segundo gol (2-0); Drama de penalti al final:

En el minuto 90+7', el jugador del New York City FC, Fernández, falló un penalti, perdiendo la oportunidad de descontar. Alineaciones y estrellas

El club de Miami saltó al campo con un once estelar:

Alineación inicial:

Callender, Luján, Casemiro, Mikael, Reguilón (Caicedo, 74'), de Paul, Ayala (Frey, 90'), Galarza (Segovia, 65'), Berterame (Filippi, 75'), Messi, Suárez; La actividad de Casemiro y Suárez:

Casemiro en defensa y Luis Suárez en el ataque fueron titulares, asegurando el equilibrio del equipo. Situación en la tabla

Tras esta victoria, la tabla de posiciones quedó así:

Inter Miami en el 3er lugar:

Tras sumar 3 puntos, el equipo de Miami alcanza los 52 puntos, ocupando la 3ª posición. La diferencia con el líder, Nashville, es de 14 puntos; New York City FC en la parte baja:

El equipo neoyorquino se mantiene en la 21ª posición con 33 puntos. El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, demuestra un juego sólido antes de la fase decisiva de la temporada, avanzando con firmeza hacia los playoffs.

Lionel Messi yetakchiligidagi «Inter Mayami» mavsumning hal qiluvchi pallasi oldidan ishonchli o‘yin namoyish etib, pley-off yo‘llanmasi va yuqori o‘rinlar uchun dadil odimlamoqda.