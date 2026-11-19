El club italiano Empoli ha tomado una decisión poco común en el mundo del fútbol: el equipo ha firmado un contrato oficial con un perro llamado Maui. Ahora, ya no es solo una mascota que deambula por el club, sino que actúa como la mascota oficial del Empoli.

Según el comunicado publicado en la web oficial del club, la ceremonia de firma con Maui se organizó de forma similar a la presentación de jugadores profesionales. Le colocaron una bufanda del club al cuello y se realizó una sesión de fotos especial.

¿Cuál será la función de Maui en el club?

De acuerdo con el acuerdo, Maui ahora forma parte de la vida del Empoli. Participará en diversos eventos organizados por el club, aparecerá ante los aficionados en las gradas del estadio y participará en proyectos mediáticos.

A través de esta iniciativa, la directiva del club pretende establecer un vínculo más estrecho con los aficionados. Se espera que Maui anime el ambiente del club como un símbolo vivo y único del equipo.

Una temporada complicada para el Empoli

Curiosamente, esta inusual iniciativa del club llega en un momento en que los resultados deportivos no son satisfactorios.

El Empoli compite en la Serie B, la segunda división italiana. El equipo solo ha sumado 9 puntos en las primeras 11 jornadas de la temporada y se mantiene en la parte baja de la tabla.

En esta situación, la incorporación de Maui a la vida del equipo podría ser una iniciativa única para brindar un estado de ánimo positivo a los aficionados. Ahora, la nueva mascota del club estará bajo la atención de los seguidores, no solo en los eventos, sino también en el estadio.