Se está llevando a cabo una investigación sobre el asesinato de Gulara Mehdiyeva, una artista de 23 años, en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Su medio hermano de 18 años, Ayxan Mehdiyev, es sospechoso de haber cometido el crimen.

Según medios azerbaiyanos, la tragedia ocurrió el 16 de noviembre alrededor de las 14:30 en un apartamento del 9º microdistrito del distrito de Binagadi. Según la información preliminar, surgió un desacuerdo entre los hermanos debido a unas fotos publicadas en redes sociales.

Se informa que Ayxan exigió a su hermana que borrara ciertas fotos, a lo que Gulara se negó. Como resultado, estalló una pelea entre ellos. Durante el conflicto, el joven apuñaló a su hermana tres veces. La mujer, gravemente herida, fue trasladada al hospital, pero no se pudo salvar su vida.

El sospechoso ha sido detenido por la policía. Según la publicación Qafqazinfo, Ayxan declaró en su testimonio inicial que cometió el crimen por celos. Sin embargo, la conclusión final sobre este caso será determinada por los resultados de la investigación y el proceso judicial.

Se ha informado que Gulara y Ayxan compartían el mismo padre pero tenían madres diferentes. Ambos vivían en el mismo domicilio.

La fiscalía del distrito de Binagadi ha abierto un caso penal por los hechos. Actualmente, la investigación continúa para esclarecer todos los detalles del incidente.