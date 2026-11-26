Se han presentado los precios de los portátiles Apple MacBook Air al 26 de noviembre de 2026. La lista incluye el MacBook Neo 2026 y los modelos de 13 y 15 pulgadas con procesadores M4 y M5. Los dispositivos se ofrecen a diferentes precios según la capacidad de almacenamiento y el color.

MacBook Neo 2026, nuevo modelo:

• 8/256 GB Citrus — 709 dólares;

• 8/256 GB Silver — 719 dólares;

• 8/256 GB Indigo — 719 dólares;

• 8/256 GB Blush — 719 dólares;

• 8/512 GB — 819 dólares.

MacBook Air M4, 13 pulgadas, 2025: