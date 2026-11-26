MacBook Neo, Air M4 y M5: precios al 26 de noviembre
Se han presentado los precios de los portátiles Apple MacBook Air al 26 de noviembre de 2026. La lista incluye el MacBook Neo 2026 y los modelos de 13 y 15 pulgadas con procesadores M4 y M5. Los dispositivos se ofrecen a diferentes precios según la capacidad de almacenamiento y el color.
MacBook Neo 2026, nuevo modelo:
• 8/256 GB Citrus — 709 dólares;
• 8/256 GB Silver — 719 dólares;
• 8/256 GB Indigo — 719 dólares;
• 8/256 GB Blush — 719 dólares;
• 8/512 GB — 819 dólares.
MacBook Air M4, 13 pulgadas, 2025:
• 16/256 GB — 1179 dólares (Oferta);
• 16/512 GB — 1189 dólares;
• 16/1 TB — 1549 dólares;
• 24/512 GB — 1399 dólares (Oferta).
MacBook Air M4, 15 pulgadas, 2025:
• 16/256 GB — 1399 dólares (Oferta);
• 16/512 GB — 1429 dólares;
• 16/1 TB — 1699 dólares;
• 24/512 GB — 1619 dólares.
MacBook Air M5, 13 pulgadas, 2026, nuevo modelo:
• 16/512 GB — 1199 dólares;
• 16/1 TB — 1519 dólares.
MacBook Air M5, 15 pulgadas, 2026, nuevo modelo:
• 16/512 GB — 1449 dólares;
• 16/1 TB — 1799 dólares;
• 24/1 TB — 2199 dólares.
Los precios pueden cambiar diariamente. Los valores indicados corresponden al 26 de noviembre de 2026.
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