El club Nasaf de Qarshi derrotó al equipo bahreiní Al-Khaldiya en casa durante la última jornada de la Liga de Campeones de la AFC 2 1:0 por el marcador de. Tras el encuentro, el entrenador de los «Dragones» Ruziqul Berdiyev participó en la rueda de prensa, respondiendo en detalle a preguntas sobre el análisis del partido, la ausencia del sistema VAR en el torneo y el futuro del portero titular Abduvohid Nematov.

«Ganamos gracias a nuestra actividad en la segunda parte en los últimos 4 partidos»

El técnico destacó que los bahreiníes llegaron a Qarshi en plena forma tras un descanso de 10 días e intensificaron la presión al final del partido mediante los suplentes:

Impresiones del partido: Aunque los locales no pudieron aprovechar algunas oportunidades de contraataque, lo más importante es que se consiguieron los 3 puntos necesarios.

Dominio en la segunda parte: En la primera parte, es difícil romper la defensa porque los rivales están físicamente frescos. Nasaf ha ganado sus últimos 4 partidos gracias a un mejor desempeño en la segunda mitad, y esta vez, tras el gol, los jugadores se centraron más en mantener el resultado.

La ausencia del sistema VAR y la situación polémica del último minuto

En el último minuto del partido, el árbitro no prestó atención a una situación en la que el defensa rival parecía ceder el balón al portero con el pie. Ruziqul Berdiyev expresó su desacuerdo al respecto:

«A mí también me lo pareció. Lamentablemente, el VAR no funciona en este torneo. La importancia del VAR se ha demostrado una vez más hoy. No es solo mi opinión, sino la de todo el estadio: fue un pase deliberado hacia atrás al portero. Por alguna razón, el árbitro lo ignoró. Habría que preguntar a los representantes de la AFC por qué no hay VAR en una competición así.» — declaró Ruziqul Berdiyev.

¿Se irá Abduvohid Nematov a un club extranjero?

Durante la rueda de prensa, se aclararon los rumores que circulaban en redes sociales sobre la posible salida del portero Abduvohid Nematov a una liga extranjera. El entrenador afirmó que no retendría al jugador si recibe una oferta seria de una liga competitiva:

«Si llega una oferta de una liga fuerte con objetivos ambiciosos, ya no me opondré. Debe convertirse en legionario, se lo merece. Nos ha servido mucho y ha contribuido a los éxitos del Nasaf. Si decide irse, solo le deseamos buena suerte. Pero no he leído en ninguna parte a qué equipo se va; no todo lo que se escribe resulta ser cierto.» — declaró Ruziqul Berdiyev.

Puntos clave de la rueda de prensa

Tema Posición y conclusiones de Ruziqul Berdiyev Victoria sobre Al-Khaldiya (1:0) 3 puntos cruciales obtenidos en un partido difícil contra un rival experimentado y descansado Arbitraje polémico La última acción del rival fue un pase deliberado al portero, pero la falta de VAR en el torneo está siendo un problema Futuro de Abduvohid Nematov Si llega una oferta oficial de un club extranjero ambicioso, se le apoyará en su decisión

¿Crees que Abduvohid Nematov está listo para continuar su carrera en una liga extranjera más competitiva y qué liga le vendría mejor?

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